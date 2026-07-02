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Из жизни
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21:05, 2 июля 2026Из жизни

Стала известна судьба брошенного в вольер с крокодилами ребенка

Мальчик, брошенный в вольер с крокодилами в Великобритании, перенес несколько операций
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Dorota "Dee" Trajdos / Reuters

Трехлетний мальчик, которого бросили в вольер с крокодилами в Великобритании, перенес несколько операций. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошел 18 июня в графстве Кембриджшир. На ребенка, который пришел в зоопарк с родителями, напал мужчина с психическими отклонениями и перебросил его через забор. Мальчик с высоты 4,5 метра упал на бетонное покрытие и оказался среди огромных нильских крокодилов.

Жена владельца зоопарка смогла вытащить ребенка из вольера, после чего его доставили в больницу в критическом состоянии. О его дальнейшей судьбе стало известно из поста на сайте GoFundMe, с помощью которого его родители пытаются собрать средства на лечение.

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Согласно публикации, хотя мальчику уже сделали несколько операций, ему по-прежнему предстоит долгое лечение, которое может затянуться на годы.

Родители пострадавшего ребенка уже получили более тысячи пожертвований, общая сумма превышает 23 тысячи фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей).

Ранее в США полуторагодовалый ребенок пробрался к вольеру с волками из-за невнимательности родителей. Хищник покусал его.

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