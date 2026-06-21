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Из жизни
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18:31, 21 июня 2026Из жизни

Мужчина бросил трехлетнего мальчика в вольер с крокодилами в зоопарке

В британском зоопарке инвалид бросил ребенка в вольер с крокодилами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alden Egan Mulia / Shutterstock / Fotodom

В британском графстве Кембриджшир мужчина-инвалид бросил трехлетнего мальчика в вольер с крокодилами в зоопарке. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел 18 июня. По данным полиции, нападение случилось в бывшем коровнике, переоборудованном под вольеры с крокодилами. В частности, там держали нильских крокодилов длиной до 3,5 метра.

30-летний житель Норфолка с психическими отклонениями, участвовавший в экскурсии с сопровождающим, внезапно схватил ребенка, стоявшего на смотровой площадке на возвышении, и перебросил его через металлическое ограждение высотой около 1,2 метра.

Мальчик упал с высоты примерно 4,5 метра и приземлился на бетон. Жена владельца зоопарка Трейси Джонсон немедленно спустилась в вольер с крокодилами и вытащила ребенка.

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Мальчик с переломом руки и таза в критическом, но стабильном состоянии был доставлен в больницу Адденбрука. Позже выяснилось, что мужчина и мальчик друг друга не знали. Зоопарк после инцидента закрыл тропический павильон.

Медики считают, что основные травмы — от падения, но не исключают, что на ребенка могли напасть рептилии, если он приземлился рядом с ними. Подозреваемый был арестован, но уже выпущен под залог до сентября, поскольку признан «неспособным к допросу». Расследование продолжается.

Ранее в США полуторагодовалый ребенок пробрался к вольеру с волками из-за невнимательных родителей. Хищник покусал его.

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