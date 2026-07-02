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17:50, 2 июля 2026Спорт

Стало известно о подходящем контракте для Овечкина

Генменеджер «Вашингтона» Патрик заявил, что у клуба есть подходящий для Овечкина контракт
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Philip G. Pavely-Imagn Images / Reuters

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Крис Патрик заявил, что у клуба есть подходящий для российского нападающего Александра Овечкина контракт. Об этом стало известно ESPN.

«Есть варианты, как дать ему те деньги, которые ему нужны в соответствии с его возрастом и возможными типами контракта», — заявил Патрик. Он подчеркнул, что лично не вел переговоров с Овечкиным во время трансферного окна, однако с ним связывался главный тренер команды Спенсер Карбери.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом. Форвард пока не принял решения по поводу продолжения карьеры в Северной Америке.

К текущему моменту Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он отстает от абсолютного рекорда Уэйна Гретцки на десять голов.

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