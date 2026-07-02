Суд отказался пересматривать восьмилетний срок звезде «9 роты»

Мосгорсуд: Приговор актеру Артуру Смольянинову признан законным

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на заочный приговор актеру Артуру Смольянинову (признан в России иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) и счел его законным. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу», — говорится в заявлении Мосгорсуда.

В апреле Басманный суд заочно приговорил Смольянинова к восьми годам тюремного заключения. Его осудили по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

Ранее в феврале стало известно, что покинувший Россию в 2022 году и обосновавшийся в Латвии Смольянинов продолжает вести бизнес на родине.