12:31, 13 февраля 2026Культура

У объявленного в международный розыск актера нашли бизнес в России

KP.RU: Актер Артур Смольянинов продолжает вести бизнес в России
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Объявленный в международный розыск актер Артур Смольянинов (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов), продолжает вести бизнес в России. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Сообщается, что артист зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП) в Московской области с 2008 года. Согласно документам, область его деятельности — исполнительские искусства, включая производство фильмов, телепрограмм и рекламы. Из-за отсутствия налоговой декларации операции по счетам ИП Смольянинова в данный момент заблокированы Федеральной налоговой службой.

Смольянинов, ставший звездой после фильма «9 рота», уехал из России после начала специальной военной операции и живет в Латвии. 12 февраля сообщалось, что известного скандальными заявлениями актера объявили в международный розыск. В интервью, которое Смольянинов дал из-за рубежа, он сообщил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих. Ему заочно предъявлено обвинение, на имущество наложен арест.

