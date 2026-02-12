Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Силовые структуры
12:13, 12 февраля 2026Силовые структуры

Звезду «9 роты» объявили в международный розыск. Он говорил, что не возражает против ядерного удара по России

Смольянинов объявлен в международный розыск, его имущество арестовали
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Завершено расследование в отношении Артура Смольянинова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов), обвиняемого в фейках о Российской армии. Известного скандальными заявлениями актера объявили в международный розыск.

Высказываниям Смольянинова дана уголовно-правовая оценка. Как уточнили следователи, из-за рубежа в интервью онлайн-изданию он сообщил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих. Ему заочно предъявлено обвинение, на имущество наложен арест. Дело в отношении звезды «9 роты» было возбуждено 16 января 2023 года. В октябре 2024-го Смольянинов был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

В одном из интервью актер заявил о готовности воевать на стороне Украины против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил актер. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других. Ранее он говорил, что возбужденное против него дело не вызывает у него никаких эмоций, потому что для него «не существует законов такого государства, как Россия». Смольянинов, помимо прочего, заявлял, что не возражает против ядерного удара по России.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Смольянинов пожаловался на тяготы жизни в Латвии

Актер поделился впечатлениями о жизни в Риге. По его словам, Латвия стала для него новым домом после переезда.

«Появились места, в которых ты рад оказываться снова. Наверное, самое сложное в Латвии — довольно серьезная бюрократия. Записаться к врачу — проблема. Да даже записаться в барбершоп. Сам по себе ритм понятен, но моя природа другая», — признался он. Актер также сетовал на то, что стал зарабатывать примерно в три раза меньше, чем до эмиграции из России. Хотя ему удалось собрать группу и записать альбом.

Между тем киновед и кинокритик Александр Семенюк предсказал судьбу Смольянинова и заявил, что тот может лишиться заработка в Латвии. Кинокритик назвал звезду фильма «9 рота» посредственным актером.

