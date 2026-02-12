Завершено расследование в отношении Артура Смольянинова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов), обвиняемого в фейках о Российской армии. Известного скандальными заявлениями актера объявили в международный розыск.
Высказываниям Смольянинова дана уголовно-правовая оценка. Как уточнили следователи, из-за рубежа в интервью онлайн-изданию он сообщил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих. Ему заочно предъявлено обвинение, на имущество наложен арест. Дело в отношении звезды «9 роты» было возбуждено 16 января 2023 года. В октябре 2024-го Смольянинов был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.
В одном из интервью актер заявил о готовности воевать на стороне Украины против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил актер. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других. Ранее он говорил, что возбужденное против него дело не вызывает у него никаких эмоций, потому что для него «не существует законов такого государства, как Россия». Смольянинов, помимо прочего, заявлял, что не возражает против ядерного удара по России.
Смольянинов пожаловался на тяготы жизни в Латвии
Актер поделился впечатлениями о жизни в Риге. По его словам, Латвия стала для него новым домом после переезда.
«Появились места, в которых ты рад оказываться снова. Наверное, самое сложное в Латвии — довольно серьезная бюрократия. Записаться к врачу — проблема. Да даже записаться в барбершоп. Сам по себе ритм понятен, но моя природа другая», — признался он. Актер также сетовал на то, что стал зарабатывать примерно в три раза меньше, чем до эмиграции из России. Хотя ему удалось собрать группу и записать альбом.
Между тем киновед и кинокритик Александр Семенюк предсказал судьбу Смольянинова и заявил, что тот может лишиться заработка в Латвии. Кинокритик назвал звезду фильма «9 рота» посредственным актером.