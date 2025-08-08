Смольянинов назвал проблемы жизни в Латвии

Уехавший из РФ Артур Смольянинов раскритиковал темп жизни и бюрократию в Латвии

Актер Артур Смольянинов (признан Минюстом России иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) поделился впечатлениями о жизни в Риге. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Sheinkin 40».

По словам артиста, который покинул страну после начала специальной военной операции (СВО), Латвия стала для него новым домом после переезда.

«Появились места, в которых ты рад оказываться снова. Наверное, самое сложное в Латвии — довольно серьезная бюрократия. Записаться к врачу — проблема. Да даже записаться в барбершоп. Сам по себе ритм понятен, но моя природа другая», — признался Артур.

Смольянинов также раскрыл, что в эмиграции стал больше коммуницировать, тогда как в Москве он мог себе позволить существовать «в консервации и изоляции». «У меня не было много друзей ни в Москве, ни где бы то ни было», — добавил артист.

Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал критиковавшего СВО актера Смольянинова.