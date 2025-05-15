Суд в Москве оштрафовал критиковавшего СВО актера

РИА Новости: Суд вновь оштрафовал актера Смольянинова за неуплату другого штрафа

Суд в Москве вновь оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан Минюстом России иностранным агентом) за неуплату в срок другого штрафа. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, суд вынес постановление о назначении административного наказания. Сумма взыскания не уточняется.

В 2024 году на уехавшего из России Смольянинова наложили арест из-за долгов. Сообщалось, что актер не оплатил 54 штрафа на сумму 117 тысяч рублей. Кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета артиста за то, что тот вовремя не подал налоговую декларацию. 8 мая 2025-го его оштрафовали после рассмотрения аналогичного дела о неуплате другого штрафа.

Ранее Таганский районный суд привлек к административной ответственности актера Семена Трескунова (признан Минюстом России иностранным агентом). Ему назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.