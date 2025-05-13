Суд в России оштрафовал уехавшего из-за СВО актера

Суд оштрафовал актера Трескунова за нарушение порядка деятельности иноагента

Таганский районный суд привлек к административной ответственности актера Семена Трескунова (признан Минюстом России иностранным агентом). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Ему назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.

Трескунов, известный по ролям в «Конце света» и «Ивановы-Ивановы», покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО). В 2022 году он получил израильское гражданство, затем переехал в Испанию. В марте 2024 года Министерство юстиции России объявило актера иностранным агентом.

Ранее Трескунов заявил, что пока боится возвращаться в Россию. Основной причиной опасений он назвал то, что ему грозит уголовное преследование в случае прилета. В то же время артист признал, что хотел бы вернуться в будущем.