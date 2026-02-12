Россия объявила в международный розыск звезду из «9 роты»

СК: Актер Смольянинов объявлен в международный розыск за высказывания о ВС РФ

Следователи дали уголовно-правовую оценку высказываниям актера Артура Смольянинова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Смольянинов в интервью, которое он дал из-за рубежа, сообщил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение. На имущество актера в России наложен арест. Расследование уголовного дела против него завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Смольянинов, ставший звездой после фильма «9 рота», в настоящее время живет в Латвии. Он там сталкивается с серьезной бюрократией, из-за которой проблематично записаться даже в барбершоп. Актер уехал из России после начала СВО.