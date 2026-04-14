«Поливает грязью президента». Уехавшему в Латвию актеру Смольянинову дали восемь лет колонии по делу о фейках про армию

Актера Смольянинова приговорили к 8 годам колонии за распространение фейков

В Москве к восьми годам колонии общего режима приговорили актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом). Он признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

Также актеру запрещено администрирование сайтов и интернет-страниц сроком на четыре года.

Гособвинительница Диана Галиуллина подчеркнула, что актер «поливает грязью страну и президента», поэтому исправление «предателя родины» возможно только в изоляции, пишет «Медиазона» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

По версии следствия, в период с декабря 2022 года по январь 2023-го Смольянинов дал интервью изданию «Новая газета. Европа» (организация признана нежелательной в России), в котором сообщил заведомо ложную информацию о действиях российских военных. По его словам, Россия якобы обстреляла жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, в результате погибли мирные жители.

Кадр: фильм «9 рота»

В январе 2023-го его внесли в реестр иноагентов, а в мае включили в перечень террористов и экстремистов. Также актера обвиняют в «террористическом сообществе» из-за работы в Антивоенном комитете России (признана в РФ террористической и нежелательной организацией).

Актер выражал готовность воевать в ВСУ

В одном из интервью актер заявил о готовности воевать на стороне Украины против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил актер. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других. Помимо прочего, он заявил, что не возражает против ядерного удара по России.

Кроме того, в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) в 2024 году актер признался, что хочет получить украинское гражданство «под ключ» для семьи, а также о согласии тайно выступать перед бойцами Вооруженных сил Украины и служить киевскому режиму.

Смольянинов покинул Россию в 2022 году

С 2022 года Смольянинов живет в Латвии. Однако республика отказала России в правовой помощи.

В свою очередь, актер поделился впечатлениями о жизни в Риге.

«Появились места, в которых ты рад оказываться снова. Наверное, самое сложное в Латвии — довольно серьезная бюрократия. Записаться к врачу — проблема. Да даже записаться в барбершоп. Сам по себе ритм понятен, но моя природа другая», — признался он.

Тем не менее в эмиграции он стал больше коммуницировать, тогда как в Москве актер мог себе позволить существовать «в консервации и изоляции».