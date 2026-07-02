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12:28, 2 июля 2026Спорт

Тренеру сборной Конго сообщили о смерти отца на пресс-конференции после матча с Англией

Тренеру Конго Дезабру сообщили о смерти отца на пресс-конференции после матча с Англией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Главному тренеру сборной ДР Конго Себастьену Дезабру сообщили о смерти отца во время послематчевой пресс-конференции по итогам игры 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист отвечал на вопросы журналистов, а в конце мероприятия представитель федерации футбола ДР Конго заявил в микрофон: «Мы объявляем, что тренер потерял своего отца, так что выражаем искренние соболезнования».

У Дезабра после этого сообщения резко поменялось выражение лица. Он ответил «спасибо» и покинул зал для пресс-конференций.

Ранее 2 июля сборная ДР Конго проиграла Англии в матче 1/16 финала мундиаля. Африканцы большую часть матча вели со счетом 1:0, но в концовке Харри Кейн оформил дубль и принес англичанам победу.

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