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21:01, 1 июля 2026Спорт

Сборная Англии вырвала победу у ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Англии победила ДР Конго со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / IMAGN IMAGES / Reuters

Сборная Англии одержала победу над национальной командой ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на седьмой минуте забил нападающий африканцев Брайан Чипенга. На 75-й минуте счет сравнял форвард Харри Кейн. На 86-й минуте минуте Кейн вырвал победу для англичан.

Ранее в 1/8 финала вышли семь сборных. В частности, команды Бразилии, Канады, Марокко, Мексики, Парагвая, Норвегии и Франции.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

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