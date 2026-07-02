Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке после матча Уимблдона

Украинская теннисистка Костюк отказалась пожать руку Блинковой после матча Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожалть руку россиянке Анне Блинковой после матча второго круга Уимблдонского турнира 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

114-я ракетка мира Блинкова уступила посеянной под 12-м номером Костюк со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. После завершения встречи спортсменки покинули корт, не пожав друг другу руки.

В третьем круге Костюк сыграет с посеянной под 23-м номером американкой Эммой Наварро.

9 мая Костюк пожала руку сменившей российское спортивное гражданство на австралийское Дарье Касаткиной после матча на турнире в Риме. Она заявила, что для отказа от паспорта нужна смелость.

Костюк — победительница трех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Она располагается на 13-м месте в мировом рейтинге.