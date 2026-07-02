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11:27, 2 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали особенность массированного удара возмездия по Украине

Депутат Колесник: Акцент удара возмездия был на топливно-энергетическом комплексе Украины
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Судя по сообщениям на местах, удар возмездия по Украине был эффективным и достиг своих целей — объектов топливно-энергетического комплекса Украины, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее в Минобороны объявили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине. Атака велась с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного, морского базирования.

«Наносился удар по различным объектам военно-промышленного комплекса Украины, но акцент делался на топливно-энергетический комплекс, газовые хранилища, нефтебазы. Собственно, это то, что нужно Вооруженным силам Украины (ВСУ) для того, чтобы передвигаться. В конечном итоге, потихонечку их логистическая составляющая нарушается — спокойно, ритмично и эффективно», — прокомментировал депутат.

Парламентарий добавил, что удары возмездия отличаются от обычных своей массированностью и наносят больший урон. Он также отметил, что иногда такие атаки затрагивают гражданскую инфраструктуру, поскольку на Украине она тесно действует с военной.

Ранее в России заговорили о боях за Одессу — военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что контроль над городом станет фактором, который усилит российские переговорные позиции. По его мнению, Украину нужно вовсе лишить выхода к Черному морю.

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