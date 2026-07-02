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18:53, 2 июля 2026Мир

В МИД России раскрыли главную проблему с выбором переговорщика от ЕС

Галузин: Личность переговорщика от ЕС не важна, пока Брюссель выдвигает свои условия
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Личные качества возможного переговорщика от Европейского союза (ЕС) на переговорах с Россией не будут иметь принципиального значения, если Брюссель продолжит выдвигать неприемлемые для Москвы условия урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Проблема в том, с чем этот самый Евросоюз или коллективный Запад будет выходить на переговоры, какими директивами он снабдит этого переговорщика», — сказал он.

По словам дипломата, российская сторона ранее неоднократно заявляла, что посредником от Евросоюза должен быть человек, который «не наговорил и не наделал пакостей в адрес России». При этом, подчеркнул Галузин, нынешние требования стран Запада Москва считает ультимативными и равносильными капитуляции.

Кроме того, замглавы МИД РФ заявил, что подход Евросоюза, предусматривающий немедленное прекращение огня, в Москве расценивают как попытку предоставить Вооруженным силам Украины возможность перегруппироваться и получить дополнительное вооружение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры ЕС пытаются «просунуть свою физиономию» в переговоры по Украине. Она отметила, что переговорный процесс по завершению конфликта на Украине еще не имеет реальных очертаний.

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