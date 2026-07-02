Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:33, 2 июля 2026Россия

В России указали Армении на «момент истины»

Слуцкий: Армения должна осознать, что сыр в европейской мышеловке бесплатным не будет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Властям Армении следует понимать, что сыр в «европейской мышеловке» не будет бесплатным. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы, председатель комитета палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

Таким образом он прокомментировал планы Евросоюза (ЕС) освободить от пошлин 80 процентов армянского экспорта. По словам политика, сейчас настал момент истины, когда Ереван должен понять, что ему придется расплачиваться.

«Торговые преференции — будущая плата за внедрение украинского опыта по созданию антироссийского плацдарма на территории страны. Только последствия, негативные без сомнения, ощутит на себе, в первую очередь, народ Армении», — предупредил он.

При этом, как подчеркнул Слуцкий, Ереван не сможет «усидеть на двух стульях», он должен сделать выбор: либо членство в ЕАЭС с сохранением сотрудничества с Россией и остальными членами объединения, либо европейская интеграция и «фактический отказ от суверенитета и установление протектората Брюсселя».

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС применит к Армении опыт Украины. По ее словам, на следующей неделе в Ереван прибудут эксперты, которые помогут Армении диверсифицировать импорт энергоресурсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали еще один автобус с людьми

    Экс-депутат Рады назвал мотив покушения на Ермолаева

    На Украине заявили об отказе Германии от красных линий

    Дженнифер Лопес выступила на сцене в прозрачном комбинезоне

    В России указали Армении на «момент истины»

    Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». За год он получит больше 4 миллионов долларов

    Минобороны выпустило заявление об атаке ВСУ на российские регионы

    Зеленский обвинил Запад из-за ракет

    Раскрыты подробности о взрыве у дома украинского олигарха в Монако

    В Польше раскрыли свои ожидания от Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok