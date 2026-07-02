Слуцкий: Армения должна осознать, что сыр в европейской мышеловке бесплатным не будет

Властям Армении следует понимать, что сыр в «европейской мышеловке» не будет бесплатным. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы, председатель комитета палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

Таким образом он прокомментировал планы Евросоюза (ЕС) освободить от пошлин 80 процентов армянского экспорта. По словам политика, сейчас настал момент истины, когда Ереван должен понять, что ему придется расплачиваться.

«Торговые преференции — будущая плата за внедрение украинского опыта по созданию антироссийского плацдарма на территории страны. Только последствия, негативные без сомнения, ощутит на себе, в первую очередь, народ Армении», — предупредил он.

При этом, как подчеркнул Слуцкий, Ереван не сможет «усидеть на двух стульях», он должен сделать выбор: либо членство в ЕАЭС с сохранением сотрудничества с Россией и остальными членами объединения, либо европейская интеграция и «фактический отказ от суверенитета и установление протектората Брюсселя».

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС применит к Армении опыт Украины. По ее словам, на следующей неделе в Ереван прибудут эксперты, которые помогут Армении диверсифицировать импорт энергоресурсов.