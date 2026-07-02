В России высказались о ходе 40-дневной операции СБУ

Депутат Колесник призвал не терять бдительность из-за 40-дневной операции СБУ

Пока что никаких особых прорывных решений и действий со стороны Украины в отношении России не наблюдается, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он описал в беседе с «Лентой.ру» ход 40-дневной операции Службы безопасности Украины (СБУ), которую ранее анонсировал президент страны Владимир Зеленский.

«Вы видите, берут диверсионные группы, которые готовили акции на нашей железнодорожной инфраструктуре, на других промышленных объектах. Они взяты под стражу и уже дают показания. Самое главное — ни в коем случае ни спецслужбам, ни нам нельзя терять самообладание и бдительность», — высказался депутат.

Политик добавил, что массированный удар возмездия, который нанесли противнику Вооруженные силы России, также является упреждающим и предупреждающим.

«Эти все удары, которые нанесли по важным объектам, обеспечивающим военно-промышленный комплекс, в частности по Киеву, местам сборки дронов, железнодорожным узлам, перерабатывающим заводам, всему, что связано с топливом, которое поставляется для украинской военной техники — это только пока предупреждение киевскому режиму о том, что может произойти, если какое-то усиление террористической деятельности против России произойдет», — поделился парламентарий.

Ранее в Минобороны объявили, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине. Атака велась с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного, морского базирования.

До этого президент России Владимир Путин рассказывал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины, если и просачиваются на территории, занятые ВС РФ, то их быстро ликвидируют.

