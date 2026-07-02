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12:00, 2 июля 2026Наука и техника

ВМФ России вернулся к советской практике применения «Варшавянок»

«Известия»: Российские ДЭПЛ «Варшавянка» начали применять в океанской зоне
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России возвращается к советской практике применения дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) в океанской зоне. Подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» отработают взаимодействие с атомоходами, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Российские ДЭПЛ начали выполнять задачи боевого дежурства в отдаленных районах Тихого океана. Первой в поход отправилась подлодка «Магадан», которая вышла из пункта базирования в декабре 2025 года. Экипаж субмарины пополнил запасы в пунктах базирования российского флота, а затем приступил к выполнению основных задач. Поход продлился более 40 суток. Моряки ДЭПЛ «Магадан» отрабатывали совместные действия с экипажами атомных подводных лодок (АПЛ).

По словам председателя Клуба моряков-подводников капитана первого ранга Игоря Курдина, ДЭПЛ ошибочно относят к кораблям прибрежной зоны. Он подчеркнул, что каждый тип кораблей использует свои преимущества. АПЛ обладают большей поисковой производительностью, а малошумные ДЭПЛ отличаются хорошей скрытностью.

«В советское время дизель-электрические подводные лодки несли боевую службу и в северной части Атлантического океана. Я думаю, решение возродить хорошо забытую старую практику — совершенно правильное», — резюмировал Курдин.

В июне Минобороны России сообщило, что на производственном объединении «Севмаш» заложили новую многоцелевую АПЛ «Мурманск» проекта 885М «Ясень-М».

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