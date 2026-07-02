Военный Дандыкин: Скоро будет ясно, перешел ли конфликт на Украине в решающую фазу

Перешел конфликт на Украине в решающую фазу или нет, будет ясно в ближайшее время, полагает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» соответствующие слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Ранее глава минобороны Германии заявил, что сейчас нельзя сбавлять обороты в выделении финансирования Киеву, так как конфликт на Украине вступил в решающую фазу.

«Не знаю, решающая ли сейчас фаза, но бьем основательно и хорошо, надо еще крепче. Это они считают, что решающая, но, в принципе, понимание текущего момента у них есть. Сейчас, если реально брать ситуацию на земле, мы идем вперед. Со дня на день, я думаю, зачистка в Красном Лимане, в Константиновке завершится. Посмотрим, в ближайшее время будет ясно и видно. Я думаю, сегодняшний массированный удар — еще не самое страшное для них, будут и другие», — высказался эксперт.

До этого Писториус рассказывал, что обеспечил себя и жену питанием и водой на случай возможной войны.

Еще ранее немецкое издание Junge Welt сравнивало тактику в отношении Белоруссии, которую применяет украинский лидер Владимир Зеленский, с политикой Третьего рейха.

