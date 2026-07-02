Ведущий «России 1» рассказал о встрече со Жванецким

Телеведущий Маркони рассказал, что пожал руку Жванецкому

Ведущий канала «Россия 1» Владимир Маркони рассказал о встрече с легендарным сатириком Михаилом Жванецким. Подробностями он поделился в интервью журналисту Карену Адамяну для проекта «Макарена», запись беседы доступна на YouTube.

По словам ведущего, встреча произошла, когда он вместе с командой юмористического шоу «Реутов ТВ» приехал на церемонию в МХТ имени Чехова. Маркони подошел к Жванецкому, поздоровался с ним и пожал ему руку. «Это была очень приятная секунда для нас обоих», — подчеркнул он.

Ведущий назвал Жванецкого величайшим сатириком и писателем. «Он очень хорош. Он очень подмечающий, тонкий и при этом очень остроумный и, как мне кажется, добрый человек», — отметил Маркони, говоря о юмористе.

Ранее известный комик, бывший резидент шоу Comedy Club Андрей Бебуришвили оценил монологи Жванецкого. Он заявил, что считает сатирика иконой юмора.