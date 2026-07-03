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Из жизни
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08:01, 3 июля 2026Из жизни

Лиса и еж устроили совместный ужин в Приморье

Ежа и лису запечатлели за совместной трапезой в охранной зоне Уссурийского заповедника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Общая трапеза ежа и лисы впервые попала на видео в охранной зоне Уссурийского заповедника. Об этом сообщается на сайте национального парка «Земля леопарда».

Камера запечатлела, как животные находятся на расстоянии меньше метра друг от друга. При этом они проявляют взаимное безразличие, сосредоточившись на обнаруженном лакомстве. После совместного ужина животные разошлись. Что именно ели животные, неизвестно.

Отмечается, что это первая фиксация подобных межвидовых взаимоотношений между амурским ежом и обыкновенной лисицей. В национальном парке пояснили, что еж входит в рацион лисицы, однако при наличии более калорийного пищевого ресурса животные предпочтут полакомиться находкой, а не тратить энергию на охоту.

«Еще одним интересным моментом стало появление второго ежа, который, вероятно, привлеченный запахом еды, смело вышел после того, как лисица покинула трапезную», — отметили в заповеднике.

Ранее в Сочи лиса неожиданно прошла по подвесному мосту на высоте 2200 метров и попала на видео. А еще одна лиса угостилась телефоном жителя Камчатки и затем украла его. Свой побег она тоже записала на видео.

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