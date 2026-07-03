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16:16, 3 июля 2026Спорт

Лучшего игрока сборной Уругвая на ЧМ-2026 встретили в аэропорту на грузовике

Нападающего сборной Уругвая Араухо по возвращении на родину встретил отец на грузовике
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Лучшего игрока сборной Уругвая на ЧМ-2026 Максимилиано Араухо встретили в аэропорту столицы страны Монтевидео на грузовике. Об этом на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщает El Pais.

Араухо забрал его отец. Очевидцы зафиксировали, как футболист забирался в кузов небольшого грузовика, который был нагружен чемоданами и сумками.

На чемпионате мира сборная Уругвая набрала два очка в трех матчах на групповом этапе. Она заняла третье место в квартете Н с командами Испании, Кабо-Верде и Саудовской Аравии и не вышла в плей-офф.

Ранее бывшего главного тренера сборной Южной Кореи Хона Мен Бо по возвращении на родину с чемпионата мира попросили вернуть заработанные деньги и покинуть страну. Корейцы заняли третье место в группе А с командами Мексики, ЮАР и Чехии. Они набрали три очка в трех матчах и не сумели выйти из группы.

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