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18:36, 30 июня 2026Спорт

Тренера сборной Южной Кореи попросили покинуть страну после вылета с ЧМ-2026

Фанаты сборной Южной Кореи попросили главного тренера команды Хона Мен Бо покинуть страну
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Фанаты сборной Южной Кореи попросили главного тренера команды Хона Мен Бо покинуть страну. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

Сборная Южной Кореи вернулась на родину после того, как не смогла выйти из группы на ЧМ-2026. В аэропорту города Инчхон, куда прилетели футболисты, собралось более двухсот болельщиков, которые встретили команду свистом и скандированием в адрес ее наставника: «Бо, уходи!». Некоторые фанаты требовали от тренера вернуть заработанные деньги и покинуть страну.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен назвал провальным выступление сборной на чемпионате мира. Бо подал в отставку с поста главного тренера команды.

Корейцы заняли третье место в квартете А, где они выступали вместе со сборными Мексики, Чехии и ЮАР. Они набрали три очка в трех матчах.

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