Объем главной российской «кубышки» вырос в рублях

Минфин России: Объем ФНБ вырос в июне на 148,88 миллиарда рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) вырос в июне на 148,88 миллиарда рублей, до 13,104 триллиона. При этом, как следует из материалов Минфина, в американской валюте показатель главной российской «кубышки» сократился на 13,88 миллиарда, до 168,5 миллиарда долларов.

Отмечается, что на 1 июля объем ликвидных активов фонда составил эквивалент 3,612 триллиона рублей или 46 миллиардов долларов, а на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Центробанке (ЦБ) на ту же дату было размещено 189,79 миллиарда китайских юаней и 141,08 килограмма золота в обезличенной форме.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что в ведомстве надеются по итогам года «подкопить» средства, попадающие в госрезерв. В апреле и мае размер ФНБ сокращался примерно на 200 миллиардов рублей ежемесячно.

Также в ЦБ и Минфине не согласились с предложением накапливать резервы в рублях, которое стало обсуждаться после того, как владелец «Северстали» Алексей Мордашов высказался за изменение подхода к пополнению ФНБ.

