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10:56, 3 июля 2026Экономика

Подсчитаны убытки Европы от жары

Промышленный эксперт Хазанов: Экономика Европы потеряла 5 млрд евро из-за аномальной жары
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alice Sacco / Reuters

Экономика Европы потеряла около пяти миллиардов евро (почти 442 миллиарда рублей) из-за аномальной жары. Убытки раскрыл независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с РИА Новости.

Специалист уточнил, что подсчеты проводили исходя из роста стоимости электроэнергии.

«Это могут быть и потери сельского хозяйства, урожаи будут сохнуть — пшеница и ячмень могут банально выгореть. Это потери от лесных пожаров, потери косвенные — в жару происходит деформация рельс, возможны аварии», — пояснил Хазанов.

Волна небывалой жары накрыла Европу в конце июня. В один из дней были установлены сразу 60 тепловых рекордов. Максимальные в истории температурные показатели зафиксировали в Нидерландах, Швейцарии, Люксембурге, Швеции, Дании, Франции, Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Чехии, Словакии, Сербии, Черногории, Албании, Румынии, Хорватии, Польше и Венгрии.

В частности, в Париже воздух прогрелся до плюс 36,8 градуса, таким образом не только повторив рекорд 15-летней давности, но и поставив десятый тепловой рекорд подряд.

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