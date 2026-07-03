Роднина порассуждала о ситуации с бензином

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что заправляет автомобиль сама

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что сама заправляет автомобиль и относится к временным трудностям с пониманием. Ее слова приводит Sport24.

«Отношусь к этим трудностям нормально, потому что понимаю, в чем причина», — сказала Роднина.

Также депутат рассказала, как текущая ситуация с бензином сказалась на ее работе. «На мои поездки она повлияла не слишком сильно. В обычной жизни те же проблемы, что и у остальных. Пересаживаться на другой транспорт пока не планирую», — заявила Роднина.

Ранее Роднина сравнила льготы депутатов Госдумы и простых россиян.

