Роднина порассуждала о ситуации с бензином

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что сама заправляет автомобиль и относится к временным трудностям с пониманием. Ее слова приводит Sport24.
«Отношусь к этим трудностям нормально, потому что понимаю, в чем причина», — сказала Роднина.
Также депутат рассказала, как текущая ситуация с бензином сказалась на ее работе. «На мои поездки она повлияла не слишком сильно. В обычной жизни те же проблемы, что и у остальных. Пересаживаться на другой транспорт пока не планирую», — заявила Роднина.
Ранее Роднина сравнила льготы депутатов Госдумы и простых россиян.