Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
15:54, 25 июня 2026Спорт

Роднина сравнила льготы депутатов Госдумы и простых россиян

Роднина: На шее у государства депутаты сидят ровно так же, как и остальные россияне
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Ирина Роднина сравнила льготы депутатов Государственной Думы и простых россиян. Ее слова приводит Sport24.

«У депутатов Госдумы слишком много льгот? Лично у меня, например, служебного жилья нет. Оно полагается только людям из других регионов. Я считаю, что это абсолютно нормальная практика. Депутаты тоже платят за это, как и все», — сказала Роднина.

Также депутат рассказала, для чего ей нужна служебная машина и как она ей пользуется. «На шее у государства депутаты сидят ровно так же, как и остальные россияне. Мне по работе полагается разве что служебная машина. Это необходимость, потому что я депутат от Московской области. До своих избирателей на электричке я не доеду», — заявила Роднина.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка раскритиковала ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова. Тот заявил, что женщины-судьи на чемпионате мира 2026 года должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители». Позже он извинился за выбранную формулировку. Роднина посоветовала ему обратиться к психологу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко заявил о встрече с представителями Зеленского

    Медведь полчаса преследовал женщину по загадочной причине

    Собирающимся в Крым россиянам дали совет про бензин

    Мария Погребняк вышла в свет с аксессуарами за сотни тысяч рублей

    В России резко ответили на заявления Вашингтона о встрече Путина и Трампа в Анкоридже

    Раскрыто отношение россиян к ИИ

    Уровень ставок по ипотеке в следующем году спрогнозировали

    Аналог курса доллара на Мосбирже превысил 76 рублей

    Россия закроет консульство Румынии в Санкт-Петербурге

    Роднина сравнила льготы депутатов Госдумы и простых россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok