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14:53, 3 июля 2026Спорт

Шансы Мбаппе забить в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем оценили

Эксперты заявили, что Мбаппе забьет в матче 1/8 финала ЧМ с Парагваем с вероятностью 63%
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Vincent Carchietta / Imagn Images / Reuters

Шансы нападающего сборной Франции Киллиана Мбаппе забить в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем оценили. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты заявили, что вероятность гола Мбаппе оценивается в 63 процента. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1,60. Помимо этого, сборная Франции рассматривается в качестве явного фаворита встречи. Сделать ставку на ее победу можно с коэффициентом 1,19. Ничейный исход оценивается с котировкой 7,00, а успех Парагвая — 16,00.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай — Франция пройдет 5 июля в Филадельфии, США. Игра начнется в 00:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры назвали фаворита в матче 1/8 финала чемпионата мира БразилияНорвегия. Им является сборная Бразилии.

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