Экс-капитан сборной России по хоккею взял ипотеку ради соседства с Джулией Робертс

SHOT: Ковальчук взял ипотеку для покупки квартиры в районе Джулии Робертс Fisher Island

Бывший капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук взял ипотеку для покупки квартиры в элитном районе Fisher Island в штате Флорида, на территории которого проживают актриса Джулия Робертс и американская телеведущая Опра Уинфри. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как пишет Shot, в январе 2022 года Ковальчук, работавший на тот момент генеральным менеджером сборной России по хоккею, приобрел вместе с женой, экс-солисткой группы «Мираж» Николь Ковальчук (Амбразайтис), квартиру площадью 336 квадратов за 8,5 миллиона долларов. Внутри объекта недвижимости находятся три спальни, три ванные комнаты, панорамные окна с видом на океан, дорогая техника и мебель, а также собственный лифт.

При этом спортсмен за полгода до приобретения квартиры в Fisher Island избавился от своей предыдущей недвижимости, а также взял ипотеку для оформления сделки. Также утверждается, что решение хоккеиста возобновить карьеру в составе московского «Спартака» в декабре 2023 года якобы обусловлено необходимостью выплачивать кредиты.

«Параллельно Ковальчук перестал работать в сборной России и не смог сразу погасить заем, из-за чего взял новый кредит. (...) Всего взаймы у американских банков он взял около 300 миллионов рублей», — заявляют авторы.

Ранее бывший форвард кипрского «Ариса» и сборной России по футболу Александр Кокорин решил избавиться от своей сочинской недвижимости. За эти объекты футболист рассчитывает выручить почти миллиард рублей.