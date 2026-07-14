Игнашевич предсказал исход полуфинала чемпионата мира между Францией и Испанией

Футболист Игнашевич поставил на сборную Франции в полуфинале чемпионата мира с Испанией

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич предсказал исход полуфинала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Испании. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Игнашевич посчитал, что сборная Франции имеет преимущество над Испанией. По его мнению, французы «показывают, возможно, самый совершенный футбол» на этом чемпионате мира: надежно действуют в обороне и эффективно атакуют, благодаря чему выглядят более сбалансированной командой.

Спортсмен сделал ставку на победу Франции в основное время. Испанию эксперт похвалил за точность доставки мяча в финальную треть, но в очном противостоянии с французами отдал предпочтение французам.

Ранее букмекеры оценили шансы нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе забить мяч в ворота национальной команды Испании в полуфинале чемпионата мира. Коэффициент на событие составляет 1,84.

Встреча между сборными Франции и Испании пройдет 14 июля. Она начнется в 22:00 по московскому времени.