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Силовые структуры
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15:30, 14 июля 2026Силовые структуры

Раскрыт срок для вербовавшей россиянок на работу в порно блогерши Шурыгиной

Юрист Кубасова: Шурыгиной грозит срок до 6 лет за изготовление и распространение порно
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @diana_s_life2

Вербовавшей россиянок для работы в порноиндустрии скандально известной блогерше Диане Шурыгиной грозит срок от двух до шести лет лишения свободы. Об этом рассказала юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова в интервью 360.ru.

Кубасова объяснила, что обвиняемой блогерше по части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконное распространение и оборот порнографических материалов или предметов») грозит срок от двух до шести лет, а еще возможно дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет.

Ранее сообщалось, что находящаяся в камере СИЗО № 6 «Печатники» Шурыгина моет полы и туалеты.

Скандально известная блогерша сидит в камере с женщинами, задержанными за наркотики, хулиганство и мошенничество. Соседки узнали ее и заставили трудиться.

Ранее сообщалось, что Шурыгина прилетела с Бали в Москву 7 мая ради съемок и продюсирования фильмов 18+ и стала активно искать среди знакомых девушек, уговаривая их сняться с ней. Когда она узнала об уголовном деле, попыталась сбежать на Бали, но ее задержали.

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