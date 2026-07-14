Депутат ГД Шеремет призвал допросить Зеленского из-за смерти американского сенатора

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал допросить украинского президента Владимира Зеленского из-за смерти американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Его слова передает РИА Новости.

Российский политик заявил, что Зеленский может дать информацию по этому вопросу, «так как их связывали общие масштабные коррупционные схемы». По данным парламентария, американский сенатор часто посещал Украину.

«Грэм был причастен к масштабной коррупционной деятельности и схемам, напрямую без посредников деля украденные деньги простых американских налогоплательщиков с главой киевского режима. Американским властям стоит провести детальное расследование и в первую очередь допросить Зеленского. Уверен, они узнают много интересного», — обозначил Шеремет.

Вечером 11 июля Грэм был найден без признаков жизни в своем таунхаусе на Капитолийском холме в Вашингтоне после «внезапной и непродолжительной болезни». Позднее там уточнили, что у него случился разрыв аорты. Президент США Дональд Трамп позднее ответил на вопрос о якобы причастности России к смерти сенатора.