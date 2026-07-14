Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 14 июля 2026Россия

В России призвали допросить Зеленского по одному вопросу

Депутат ГД Шеремет призвал допросить Зеленского из-за смерти американского сенатора
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал допросить украинского президента Владимира Зеленского из-за смерти американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Его слова передает РИА Новости.

Российский политик заявил, что Зеленский может дать информацию по этому вопросу, «так как их связывали общие масштабные коррупционные схемы». По данным парламентария, американский сенатор часто посещал Украину.

«Грэм был причастен к масштабной коррупционной деятельности и схемам, напрямую без посредников деля украденные деньги простых американских налогоплательщиков с главой киевского режима. Американским властям стоит провести детальное расследование и в первую очередь допросить Зеленского. Уверен, они узнают много интересного», — обозначил Шеремет.

Вечером 11 июля Грэм был найден без признаков жизни в своем таунхаусе на Капитолийском холме в Вашингтоне после «внезапной и непродолжительной болезни». Позднее там уточнили, что у него случился разрыв аорты. Президент США Дональд Трамп позднее ответил на вопрос о якобы причастности России к смерти сенатора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о грядущей отставке Кирилла Буданова
    Кремль ответил на характеристику России как «младшего партнера Китая»
    Главный тренер баскетбольной сборной оценил решение МОК вернуть россиян
    Названы три причины перестановок в правительстве Украины
    Лавров прокомментировал атаки ВСУ в Черном и Азовском море
    Обвинения Украины в превращении ЗАЭС в военную базу России оказались бездоказательными
    Раскрыт возможный ответ России на передачу Украине лицензий по производству ракет SCALP
    Восстановление ведущей экономики Европы оказалось под угрозой срыва
    SpaceX запустила 29 спутников Starlink
    Захарова ответила заинтересовавшейся российской рыбой Каллас
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok