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12:04, 17 июля 2026Спорт

Россиянин стал миллионером благодаря камбэку сборной Аргентины в матче с Англией

Россиянин стал миллионером благодаря камбэку сборной Аргентины в матче ЧМ с Англией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / IMAGN IMAGES / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) сделал крупную ставку на полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Англии. Об этом сообщает «РБ Спорт».

При счете 1:0 в пользу англичан россиянин спрогнозировал, что аргентинцы забьют больше одного мяча. Коэффициент на это событие составлял 5,00.

Встреча завершилась победой аргентинцев со сетом 2:1, и ставка сыграла. Россиянин стал миллионером, благодаря камбэку аргентинцев пополнив счет на 1,25 миллиона рублей.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет с Испанией. Матч пройдет 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

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