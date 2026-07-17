Россиянин стал миллионером благодаря камбэку сборной Аргентины в матче с Англией

Россиянин стал миллионером благодаря камбэку сборной Аргентины в матче ЧМ с Англией

Клиент букмекерской компании (БК) сделал крупную ставку на полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Англии. Об этом сообщает «РБ Спорт».

При счете 1:0 в пользу англичан россиянин спрогнозировал, что аргентинцы забьют больше одного мяча. Коэффициент на это событие составлял 5,00.

Встреча завершилась победой аргентинцев со сетом 2:1, и ставка сыграла. Россиянин стал миллионером, благодаря камбэку аргентинцев пополнив счет на 1,25 миллиона рублей.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет с Испанией. Матч пройдет 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.