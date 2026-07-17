В сети распространился фейк об исчезновении с телефонов россиян всех сервисов VK

Информация об исчезновении с телефонов россиян всех сервисов VK является фейковой

После удаления приложений VK из App Store и Google Play в соцсетях стала распространяться информация о том, что с телефонов россиян могут исчезнуть все сервисы компании. На самом деле этой фейк. Установленные приложения крупнейшей российской социальной сети и экосистемы онлайн-сервисов продолжают стабильно работать, никто их с устройств дистанционно не стирал.

В пресс-службе VK заверили, что все приложения холдинга, включая «Макс», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», сервисы Mail и другие работают в обычном режиме без ограничений.

В компании напомнили, что приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Их обновления также работают в обычном режиме. Скачать приложения экосистемы VK для Android можно и в обход магазинов — через APK-файл (Android Package Kit). Это установочный файл, который загружается напрямую на телефон.

При этом, пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАХ и приложениях VK.

В четверг, 25 июня, приложения VK пропали из App Store. В пресс-службе российской компании заявили, что Apple удалила ее сервисы в одностороннем порядке и без предупреждения. При этом уточнялось, что ранее установленные приложения VK продолжат работать, однако пользователи устройств на базе iOS не смогут получать пуш-уведомления.

В среду, 16 июля, приложения VK и отечественного мессенджера «Макс» пропали из Google Play. Позднее оттуда исчезли «Дзен», Mail.ru и «Одноклассники».

Cпециалист по кибербезопасности Павел Мясоедов уточнил, что удаление российских приложений из магазинов создает неудобства, но не лишает возможности пользоваться программами — их можно скачать с альтернативных площадок или через веб-версии. «Когда у нас происходит удаление нашего программного обеспечения из платформы "яблочной", то, конечно, здесь возникают определенные риски и неудобства для пользователей. Когда мы говорим об открытых операционных системах, нужно помнить, что возможность скачивания программ не ограничивается монобрендовыми платформами, монобрендовыми системами. У вас существует несколько площадок, несколько вариантов того, как вы можете загрузить программу на свои устройства», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что удаление программы из магазина приложений не означает ее удаление с устройства. «Вы можете зайти в эту программу и посмотреть рекомендации, которые разработчики оставляют внутри своей экосреды, внутри ПО, которая у вас уже живет на устройстве и там, скорее всего, будут предложены альтернативные площадки», — указал он.

С 2022 года удаление попавших под западные санкции российских банковских и технологических сервисов из магазинов App Store и Google Play стало частой практикой. На фоне этого регулярно появляются фейковые новости, призванные посеять панику.

Несмотря на это, все приложения, которые уже установлены на устройствах, продолжают функционировать в обычном режиме. А полноценной заменой приложению всегда служит адаптированный личный кабинет на официальном сайте банка или сервиса. Функционал сайтов полностью сохраняется, включая переводы и оплату. Кроме того, пользователи Android имеют возможность безопасно скачивать и обновлять нужный софт через отечественные платформы, такие как RuStore или AppGallery.

Кроме того, банки временно выпускают свои сервисы под видом сторонних программ (например, утилит для бизнеса, сканеров или каталогов), а после удаления из магазина внедряют внутренние системы обновления.

Примечательно, что фейковая новость не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».