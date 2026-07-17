19FortyFive назвало массовое производство российских «Гераней» промышленным достижением

Российская промышленность ежегодно выпускает тысячи дронов-камикадзе, бомб и других средств поражения. Темпы производства оружия в России оценило американское издание 19FortyFive.

Автор напомнил, что российские дроны-камикадзе «Герань», которые изначально применяли в малых количествах, превратились в массовое оружие. Считается, что в 2025 году в России выпустили более 38 тысяч «Гераней» различных модификаций. Как пишет издание, кратное наращивание серийного выпуска дронов — это промышленное достижение России.

«[Россия] объединила относительно дешевый планер с масштабным серийным производством. То же самое можно сказать о планирующих бомбах, а также о крылатых и баллистических ракетах, которые десятками сходят с конвейера каждый месяц», — резюмирует автор.

В июне генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил, что с 2022 года выпуск новых боевых самолетов вырос в несколько раз.