Вероятность военного переворота на Украине оценили

Политолог Мезюхо исключил вероятность военного переворота на Украине

На сегодняшний день вероятность военного переворота или смены власти на Украине исключена, однако отставка Михаила Федорова с поста министра обороны страны расшатывает власть, заявил политолог Иван Мезюхо. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«Исходя их текущего момента, я исключаю военный переворот или смену власти на Украине путем какого-то Майдана. Для этого не созрели условия и, самое главное, организованные силы, которые могли бы притворить в жизнь такую технологию. Но сам кейс отставки Федорова и его последующие заявления расшатывают и без того шаткую конструкцию власти органов управления киевской клептократии», — сказал Мезюхо.

Это приведет к кратному снижению персонального рейтинга Владимира Зеленского и повышению рейтинга Михаила Федорова. Зеленский сам создал для себя проблему, и теперь Федоров очередной претендент в кандидаты на пост президента Украины Иван Мезюхо политолог

По словам политолога, критика Федорова говорит о том, что он пошел ва-банк. Он не исключил, что это не последнее громкое заявление в адрес военных.

«Критика Федорова говорит о том, что он пошел ва-банк. Видимо, когда происходила очередная кадровая веха в его карьере, и он был поставлен на пост министра обороны Украины, ему были предложены долгосрочные условия сотрудничества, которые он хотел капитализировать, в том числе и через знаменитые коррупционные схемы в сфере украинской оборонки. Его агрессивная критика говорит о том, что эти понятийные схемы, которые на сегодняшний день были установлены в офисе Владимира Зеленского в отношении него, не сработали. И, вероятнее всего, это будет не последнее громкое заявление с критическими и колкими комментариями как в адрес военных, так и, возможно, даже в будущем в сторону военно-политического руководства страны», — добавил Мезюхо.

Ранее стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Сам Федоров, комментируя уход с поста, признавался, что ему не удалось завершить организационную трансформацию ведомства в соответствии со стандартами НАТО. Позже он заявил о необходимости уволить главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова — с ними у Федорова, как писали СМИ, были серьезные разногласия.