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12:53, 17 июля 2026Наука и техника

ВМС США расширят радиус действия беспилотной авиации АУГ

TWZ: ВМС США расширят радиус действия беспилотной авиации АУГ до 1000 миль
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: BAE Systems / AP

Военно-морские силы (ВМС) США планируют расширить боевой радиус действия тактической беспилотной авиации АУГ до 1000 морских миль (1852 километра), пишет TWZ.

Издание отмечает, что соответствующий целевой показатель включен в проект будущего «семейства систем» авианесущего крыла. Портал отмечает, что беспилотники должны летать на заявленную дальность без учета возможной дозаправки в воздухе, а также быть полностью совместимыми с системами авианосцев типа Nimitz и Ford, которыми располагают ВМС США.

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Ранее издание сообщило, что беспилотник YFQ-44A Fury американской компании Anduril впервые выполнил стрельбу управляемой ракетой класса «воздух — воздух» AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).

Также в июле портал рассказал, что Военно-воздушные силы США захотели купить тысячи дешевых крылатых ракет в рамках программы Family of Affordable Mass Missiles (FAMM).

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