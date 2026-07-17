TWZ: ВМС США расширят радиус действия беспилотной авиации АУГ до 1000 миль

Военно-морские силы (ВМС) США планируют расширить боевой радиус действия тактической беспилотной авиации АУГ до 1000 морских миль (1852 километра), пишет TWZ.

Издание отмечает, что соответствующий целевой показатель включен в проект будущего «семейства систем» авианесущего крыла. Портал отмечает, что беспилотники должны летать на заявленную дальность без учета возможной дозаправки в воздухе, а также быть полностью совместимыми с системами авианосцев типа Nimitz и Ford, которыми располагают ВМС США.

Ранее издание сообщило, что беспилотник YFQ-44A Fury американской компании Anduril впервые выполнил стрельбу управляемой ракетой класса «воздух — воздух» AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).

Также в июле портал рассказал, что Военно-воздушные силы США захотели купить тысячи дешевых крылатых ракет в рамках программы Family of Affordable Mass Missiles (FAMM).