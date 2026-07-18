ВС России установили контроль над селом Ленина в ДНР

Герасимов: ВС России установили контроль над населенным пунктом Ленина

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над селом Ленина в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов.

В данный момент, по словам начальника российского генштаба, армия России завершает освобождение населенных пунктов Шевченко, Красноярского и Светлого.

Перед этим стало известно, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Пискуновка в ДНР. «Соединения и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки», — заявил Валерий Герасимов.

Ранее сообщалось, что армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. В Минобороны РФ отметили, что Бачевск взят под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север».