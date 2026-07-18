Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:16, 18 июля 2026Россия

ВС России установили контроль над селом Ленина в ДНР

Герасимов: ВС России установили контроль над населенным пунктом Ленина
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над селом Ленина в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов.

В данный момент, по словам начальника российского генштаба, армия России завершает освобождение населенных пунктов Шевченко, Красноярского и Светлого.

Перед этим стало известно, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Пискуновка в ДНР. «Соединения и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки», — заявил Валерий Герасимов.

Ранее сообщалось, что армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. В Минобороны РФ отметили, что Бачевск взят под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Герасимов сообщил о взятии под контроль Пискуновки
    Герасимов рассказал о попытках ВСУ пробиться в Купянск
    Стало известно о новом вето Венгрии для Украины
    Герасимов сообщил о завершающем этапе взятия под контроль Красного Лимана
    В Генштабе заявили о боях в Алексеево-Дружковке
    Назван фаворит финала ЧМ-2026
    Экс-премьер Молдавии указал на нюанс вступления страны в «коалицию желающих»
    ВСУ начали прятать бензовозы на территориях школ
    Раскрыто условие Украины для поставок дронов Польше
    Буксир «Капитан Ушаков» подняли из воды
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok