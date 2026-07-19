Редчайший журавль вылупился в Москве

В Московском зоопарке у японских журавлей Корейца и Сунагавы вылупился птенец

Редчайшая птица вылупилась в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного зоопарка.

Птенец появился на свет у японских журавлей Корейца и Сунагавы 18 июня. Это уже третий детеныш для пары. Пол журавленка пока неизвестен — его можно выявить только по анализу крови, в котором нет необходимости.

«Насиживание яйца длится примерно 29-30 дней. Затем появляется птенец, покрытый детским рыже-коричневым пухом. Он повсюду следует за мамой и папой. Родители кормят его и тщательно оберегают от пристального внимания», — поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Уточняется, что в вольер приносят еду четыре раза в день. Птенец питается преимущественно тем же, что взрослые птицы: кусками мяса, рыбой, яйцами, творогом, комбикормом и грызунами. Однако родители измельчают еду и кормят детеныша из клюва. Кроме того, журавленку дают растения в большом количестве.

В июне ветеринары проверили вылупившихся на крыше российского банка птенцов редких птиц. Специалисты провели плановый осмотр птенцов сапсанов, которым чуть больше недели.