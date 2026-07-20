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14:13, 20 июля 2026Мир

Глава МИД КНДР назвала итог встречи с Путиным

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи: Встреча с Путиным подтвердила настрой на развитие отношений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Pool / Reuters

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее встреча с президентом России Владимиром Путиным подтвердила настрой на развитие двусторонних отношений между странами. Ее слова передает ТАСС.

«Вчерашняя встреча с товарищем Путиным дала мне еще раз уверенность в том, что наши корейско-российские отношения, благодаря стратегическому руководству лидеров наших двух стран, а также Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими двумя странами, они будут, конечно, только развиваться», — отметила глава МИД.

Ранее Цой Сон Хи заявила, что позиция Северной Кореи по конфликту на Украине остается неизменной.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава северокорейского МИД на встрече с Путиным отметила приверженность главы КНДР Ким Чен Ына развитию отношений с Москвой.

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