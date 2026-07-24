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15:23, 24 июля 2026 (обновлено: 15:28, 24 июля 2026)Бывший СССР

Страна-сосед России заподозрила гражданина в работе на российские спецслужбы

В Литве начали расследование по делу о шпионаже в пользу России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Прокуратура Литвы начала расследование по делу о шпионаже в пользу России, в котором подозревается гражданин прибалтийской республики. Об этом сообщает LRT.

Как заявили в Генеральной прокуратуре страны, человек сам якобы установил контакт с российской разведкой. По заявлениям литовской стороны, он собирал данные о расположении военных объектов, а также о военной технике и ее передвижениях.

Как отмечает издание, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулионис заявил, что Россия сейчас не представляет прямой угрозы для страны. До этого он утверждал, что страны НАТО развернут дополнительные военные силы в Литве в случае возникновения в регионе критической ситуации в сфере безопасности.

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