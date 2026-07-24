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Из жизни
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12:15, 24 июля 2026Из жизни

Жена и дочь известного политика бросились спасать тонущего ребенка и захлебнулись

В Великобритании мать и дочь бросились спасать тонущего ребенка и погибли
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: love4aya / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мать и ее 15-летняя дочь бросились спасать тонущего ребенка и захлебнулись. Об этом сообщает Daily Mail.

40-летняя учительница Шелина Рахман, ее дочь Самиха и другие родственники отдыхали на пляже недалеко от города Колчестер в графстве Эссекс вечером 22 июля. Около половины шестого начался прилив. Семилетнего ребенка, который был родственником Рахман, начало уносить в море. Шелина и Самиха бросились на помощь и тоже стали тонуть.

В итоге мать и дочь спасти не удалось. Ребенок, которому они пытались помочь, находится в больнице в тяжелом состоянии. Также пострадали еще двое участников пляжного пикника. Позже выяснилось, что Шелина была женой известного политика Мансура Рахмана — лидера молодежного крыла Бангладешской националистической партии. На трагическое происшествие отреагировал новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем, назвав его «очень печальным».

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