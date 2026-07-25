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00:05, 25 июля 2026Россия

25 июля: какой праздник отмечают в России и мире

Нэлли Свердлова
Нэлли Свердлова (редактор, нейрохудожник)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В России 25 июля поздравляют следователей и речных полицейских, а также вспоминают поэта, актера и исполнителя Владимира Высоцкого. Кроме того, на эту дату приходятся Всемирный день предотвращения утоплений и праздник, посвященный гипнозу. «Лента.ру» рассказывает о других значимых событиях 25 июля в России и мире, а также о знаменитостях, родившихся в этот день.

Праздники в России

День сотрудника органов следствия Российской Федерации

25 июля праздник у всех, кто работает в Следственном комитете России (СКР) и следственных подразделения МВД и ФСБ. Его учредили 27 августа 2013 года. Дату выбрали в привязке к тому, что 25 июля 1713 года Петр I выпустил указ о создании следственной канцелярии. Это был первый государственный орган, который проводил предварительное следствие.

У следователей МВД есть еще один профессиональный праздник — День работника следственных органов. Он приходится на 6 апреля.

Фото: АГН «Москва»

День речной полиции

Этот праздник приурочен к дате выхода в СССР декрета «Об учреждении речной милиции» — в 1918 году.

Речная полиция в России обеспечивает порядок на воде и прибрежных территориях. Сотрудники выезжают на происшествия, патрулируют водоемы, расследуют правонарушения, борются с браконьерством и оборотом незаконных товаров. Они охраняют порядок на более 56 тысячах километрах судоходных частей рек и в более 120 речных портах.

Какие еще праздники отмечают в России 25 июля

Праздники в мире

Всемирный день предотвращения утоплений

Генассамблея ООН учредила этот праздник в апреле 2021 года. С его помощью привлекают внимание к проблеме утоплений и рассказывают, как спасать людей в подобных ситуациях.

Ежегодно в мире тонут 236 тысяч человек, в 90 процентах случаев это происходит в реках, озерах, колодцах, бытовых водохранилищах и плавательных бассейнах в странах с низким и средним уровнем дохода.

День здоровья, счастья и гипноза

Фото: MK Hamilton / Unsplash

Этот праздник посвящен гипнотерапии — методике введения в транс. Ее применяют при некоторых психических расстройствах и для борьбы с вредными привычками и нарушением сна. Эта техника помогала людям справиться с проблемами еще во времена Древнего Египта, но вплоть до XVIII века она считалась колдовством. В современном мире гипнозом занимаются квалифицированные гипнотерапевты и психологи. А праздник 25 июля помогает повысить осведомленность о пользе гипнотерапии для эмоционального и физического здоровья.

Сеанс гипноза, 1891 год

Сеанс гипноза, 1891 год

Фото: Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в мире 25 июля

Какой церковный праздник 25 июля

День памяти мучеников Прокла и Илария

Прокл и Иларий жили на рубеже I-II веков неподалеку от Анкиры (современная Анкара в Турции). В то время римский император Траян устроил гонения на христиан, и Прокла взяли под стражу из-за веры. Местный правитель заставил его бежать за колесницей, но она застыла на месте. Прокл сказал, что колесница сдвинется, только если правитель утвердит христианскую веру. Тот пообещал сделать это, и повозка поехала. Но правитель обманул Прокла и велел прилюдно расстрелять его из лука.

По пути к месту расправы процессию встретил племянник Прокла — Иларий. Он объявил, что тоже верит в Христа, за что попал в тюрьму и принял муки три дня спустя.

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Какие еще церковные праздники отмечают 25 июля

  • День памяти мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского;
  • День памяти преподобного Михаила Малеина;
  • День памяти преподобного Арсения Новгородского;
  • Празднование в честь иконы Божией Матери «Троеручица».

Приметы на 25 июля

  • Если погода солнечная — осень будет теплой, а холода обещают морозную зиму.
  • Если попусту расходовать воду, из дома «утечет» счастье.
  • Нельзя давать или брать в долг — будет неудача в деньгах.
  • Если в лесу видно много грибов, погода станет дождливой.

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Кто родился 25 июля

Наталья Бочкарева (46 лет)

Российская актриса кино и театра Наталья Бочкарева известна россиянам по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». Также она снялась в сериалах «Зона», «Есенин» и российской адаптации американского ситкома «Две девицы на мели». Кроме того, Бочкарева играет в театре, с 2002 по 2011 год она состояла в труппе МХТ имени Чехова.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мэтт Леблан (59 лет)

Американский актер Мэтт Леблан прославился на весь мир благодаря роли Джоуи Триббиани в сериале «Друзья». Кроме того, он сыграл того же персонажа в спин-оффе «Джоуи» и появился в фильмах «Ангелы Чарли» (в первой и второй частях). Также Мэтт Леблан сыграл вымышленную версию себя самого в сериале «Эпизоды», за эту роль он получил «Золотой глобус».

Кто еще родился 25 июля

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