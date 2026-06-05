Споры про налоги, «двойные тиски» для бизнеса и дробление компаний. Главное для бизнеса за неделю

Споры про налоги, «двойные тиски» для бизнеса и дробление компаний. Главное для бизнеса за неделю1–5 июня
Как малый и средний бизнес попал в «двойные тиски»
Аналитики «Опоры России» констатируют: бизнес попал в двойные тиски. Себестоимость растет, а покупательский спрос падает.
Но успешно покрывать расходы за счет клиентов удается все реже — с начала года число таких везунчиков упало с 56% до 46,5%.
Опросы Торгово-промышленной палаты (ТПП) тоже показывают мрачную картину. В 2026 году почти 95% компаний малого и среднего сегмента заявили, что условия для работы стали хуже. Около 70% фиксируют падение доходов.
Больше 5% организаций уже закрылись, а еще треть владельцев всерьез думают ликвидировать бизнес или уйти работать по найму.
Глава ТПП Сергей Катырин считает, что главная разрушительная сила сейчас — это стоимость денег. При ставке Центробанка 14,5% строить новые цеха или запускать проекты со сроком окупаемости 5–7 лет компаниям просто невыгодно.
«Капкан Заботкина»: о чем бизнес спорит с Центробанком
О том, что главная угроза для компаний — слишком дорогие кредиты, говорили и на ПМЭФ.
Глава Сбербанка Герман Греф даже назвал высокую ставку, растущие налоги, крепкий рубль и бюрократию четырьмя «всадниками апокалипсиса» для экономики.
Греф на форуме заметил, что номинальная ключевая ставка в 14,5% — это только половина правды. Намного важнее смотреть на реальную ставку (разницу между ключевой ставкой и показателями инфляции). По подсчетам аналитиков, она держится около огромных 12%. Чтобы предприятия снова начали запускать новые линии, эту ставку нужно опускать минимум до 6%, добавил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин (то есть ключевая ставка должна быть 10%).
Зампред ЦБ Алексей Заботкин ответил оппонентам: пережить пару лет дорогих кредитов вполне реально. Куда страшнее разогнать инфляцию. Когда цены меняются каждый день, издержки предприятий растут непредсказуемо, и это убивает любую компанию.
Председатель совета директоров компании «Новапорт» Роман Троценко сравнил жесткую политику Центробанка с «шоком Волкера».
В 1980-х годах в США власти резко задрали ставки по кредитам. Это помогло сбить инфляцию, но загнало американскую экономику в долгую и тяжелую рецессию.
Троценко считает, что финансовый блок России по ошибке наступает на те же грабли. В будущем экономисты назовут этот период «капканом Заботкина» (по фамилии зампреда ЦБ Алексея Заботкина, который защищает высокие ставки).
В Центробанке главным показателем здоровья экономики регулятор считает занятость. Если в нашей стране безработица закрепилась на историческом минимуме и свободные руки в дефиците, значит, экономика работает на 100% от своих возможностей. И никакого «переохлаждения» нет.
Но дорогие кредиты — не единственная проблема, на которую жалуются предприниматели. Еще один повод для горячих прений на форуме — резкий рост налогов.
Пошатнули ли налоги российский бизнес и ждать ли новых сборов осенью
Бизнесмены в один голос признают, что недавнее повышение налогов оказалось слишком жестким.
Герман Греф на деловом завтраке провел голосование и попросил зрителей назвать главные барьеры для развития проектов. Присутствующие в зале поставили на первое место высокую стоимость займов (29,5%), а вот онлайн-аудитория хором проголосовала за налоги.
Во-первых, базовая ставка НДС подскочила с 20 до 22%. Во-вторых, платить его заставили гораздо больше малых предприятий: теперь НДС отдают все, кто зарабатывает на упрощенке от 20 млн рублей в год (около 1,7 млн в месяц). Раньше этот порог составлял комфортные 60 млн рублей.
После этого в пятницу Владимир Путин заявил, что что дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить. То есть порог может на какое-то время остаться в 20 млн рублей.
Позже министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил: порог в 20 млн зафиксируют на 3 года.
Интересно, что ранее на ПМЭФ Силуанов говорил, что ведомство «не перегнуло палку» с налоговой нагрузкой. И из этого заявления крупный бизнес сделал для себя неутешительные выводы. «В сентябре вместе с новым бюджетом может появиться налог на сверхприбыль для бизнеса или новые акцизы», — спрогнозировал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Удастся ли победить дробление бизнеса
Каждый пятый предприниматель сейчас думает, а не разделить ли ему компанию на мелкие части ради оптимизации. Это показал другой опрос «Опоры России».
Бизнес адаптируется к росту расходов и другими путями. Почти 30% компаний перестраивают внутренние рабочие процессы, 26% — сокращают штат. Еще 12,5% предпринимателей поручают рутину искусственному интеллекту, а 8% — отдают задачи на аутсорсинг.
Но растет и теневой сектор: около 6% используют серые схемы учета, а 5% просто перестали выдавать покупателям чеки.
В то же время руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров уверен, что эпоха массового дробления подходит к концу.
По его словам, разбивать на части крупную компанию с выручкой в 450 млн рублей — это одно дело. А пытаться поделить мелкое предприятие с доходом чуть больше 20 млн рублей ради копеечной выгоды экономически бессмысленно.
Что еще важно: возврат эквайринга, дефицит гостиниц и фейковая фирма в топ-рейтингах
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Малому бизнесу вернут половину НДС, уплаченного за эквайринг. В Сбербанке подсчитали, что по итогам второго квартала такие компенсации получат 150 тысяч компаний. После того как с 1 января ставка на эквайринговые услуги выросла на 22%, эта программа банка помогает хотя бы немного снизить возросшую налоговую нагрузку на бизнес.
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