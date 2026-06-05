Споры про налоги, «двойные тиски» для бизнеса и дробление компаний. Главное для бизнеса за неделю

О том, что главная угроза для компаний — слишком дорогие кредиты, говорили и на ПМЭФ.

Глава Сбербанка Герман Греф даже назвал высокую ставку, растущие налоги, крепкий рубль и бюрократию четырьмя «всадниками апокалипсиса» для экономики.

Греф на форуме заметил, что номинальная ключевая ставка в 14,5% — это только половина правды. Намного важнее смотреть на реальную ставку (разницу между ключевой ставкой и показателями инфляции). По подсчетам аналитиков, она держится около огромных 12%. Чтобы предприятия снова начали запускать новые линии, эту ставку нужно опускать минимум до 6%, добавил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин (то есть ключевая ставка должна быть 10%).

Зампред ЦБ Алексей Заботкин ответил оппонентам: пережить пару лет дорогих кредитов вполне реально. Куда страшнее разогнать инфляцию. Когда цены меняются каждый день, издержки предприятий растут непредсказуемо, и это убивает любую компанию.