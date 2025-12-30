Топ-6 самых скандальных реклам 2025 года
© «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Неудачная «ирония» Pims
В конце июня 2025 года российская сеть чайных Pims внезапно оказалась в центре масштабной отмены. Причина — рекламный ролик, где мужчина грубо обыскивает девушку, задирая ей юбку. В подписи — слоган креатива: «Pims Police для тех, кто решил приготовить Pims дома».
По задумке создателей, видеоролик должен был быть «дерзким и вайбовым». Но вместо этого вызвал шквал негодования, критики о недопустимости насилия как креативного приема. Через несколько часов после релиза рекламы в своих соцсетях Pims к слогану про Pims Police добавил No harassment («Нет домогательствам») и закрыл комментарии, но это уже не помогло: негатив полился в других публикациях, а пользователи начали объявлять бойкот и «отписку» от бренда.
Ситуацию усугубил внешний контекст: именно в тот момент в Москве широко обсуждались реальные истории домогательств мужчин к женщинам на улице, связанные с пранк-курсом «секс-коуча» Алекса Лесли. На фоне этого «пародийные домогательства» в рекламе выглядели особенно неуместно.
Ошибка бренда заключалась также в том, что изначально они не извинились. В Telegram-комментарии креативщики заявили, что ролик — провокация и они в восторге от количества эмоций, а соцсети — территория экспериментов, мемов и иронии.
«Бренд игнорирует реакцию людей и их отношение к этому, оправдываясь смелым tone of voice. Однако в итоге это воспринимается как отсутствие эмпатии и непонимание контекста», — парировала Кристина Гаврилова, коммуникационный стратег Hate Agency.
Закономерный финал — оба ролика бренд удалил. А сооснователь Pims в декабре 2025 года признал, что их публикация была ошибкой: команда недооценила общественный контекст и восприимчивость аудитории, а сам креатив оказался не только провокационным, но и не попал в ожидания и ценности потребителей.
Фонетический курьез китайского кроссовера FAW Bestune
Один из самых неожиданных рекламных креативов 2025 года случился у китайского автомобильного бренда, который официально презентовал на российском рынке свой крупный кроссовер. Но рекламная кампания автомобиля обернулась вирусной распространенностью по совсем другой причине: не из-за спорного сюжета, откровенного образа или слогана про табу-темы, а из-за фонетики.
В феврале 2025 года FAW запустил рекламу для Bestune T90 — автомобиля, позиционируемого как семейный кроссовер с современными характеристиками. В ролике закадровый голос говорит о том, что модель создана «для тех, кто открывает драйв для своей семьи». Но пользователи соцсетей обратили внимание на то, как звучит сам бренд. Из-за нечеткой озвучки слово Bestune многие восприняли как созвучное нецензурной брани в русском языке.
Представители компании заявили, что при правильном произношении слово Bestune не вызывает никаких непристойных ассоциаций и все дело в индивидуальном восприятии и желании «услышать то, чего нет». Но все же спустя неделю ротации рекламу переозвучили, чтобы устранить двусмысленность.
Как «Юрент» превратил символ города в повод для споров
Сервис аренды самокатов «МТС Юрент» в 2025 году вернулся к провокационным уличным кампаниям. В 2023 году они боролись с нарушением ПДД со слоганом «Бро, не будь петушком», что вызвало у СМИ вопрос — стоит ли использовать околотюремный сленг для рекламы. А в этом году появился персонаж «пддбир» на плакатах города Ярославля.
Его внешность отсылает к ярославскому медведю — официальному символу города, изображенному на гербе и хорошо знакомому местным жителям. Но не сам плакат вызвал недоумение у людей, а имя его героя. Пост в телеграм-канале «МТС Юрент» 17 июля вышел под заголовком «Ярославский пддбир».
Пользователи тут же отреагировали: «Эпичный маркетинг, кто придумал ПДДБИР?» — и начали спрашивать, неужели маркетологи про старый мем забыли?
Скриншоты быстро полетели в X (бывший Twitter), телеграм-канал «Постмаркетинг Daily». После резонанса в соцсетях 22 июля «Юрент» отредактировал пост — теперь персонаж зовется «пдд мишка».
Неожиданный хайп на пикантном контексте от мессенджера Max
Конец 2025 года на медиарынке России запомнится неожиданной рекламой отечественного мессенджера Max. Несколько телеграм-каналов 20 декабря опубликовали ролик, в котором снялся известный футболист Артем Дзюба. В центре сюжета — сцены, отсылающие к давно известному интимному видео с участием самого Дзюбы, которое утекло в Сеть еще в 2020 году.
В новом видео футболист, лежа на кровати с голым торсом, делает характерные движения камеры, после чего зритель видит, что он листает ленту в мессенджере Max. Такой визуальный код сразу заставляет вспомнить ставшую мемом историю с Дзюбой.
Пока неясно, покажут ли эту рекламу на федеральных каналах, или она выпущена только для цифровой среды. А в медиа Spletnik отметили, что «ни в соцсетях Дзюбы, ни в аккаунтах мессенджера этого видео нет», из-за чего возникает вопрос — а не фейк ли это. На факт рекламы указывает метка под роликом: «Реклама. ООО "Коммуникационная платформа" ИНН 9714058267» и ERID.
Так или иначе, многие восприняли такой подход как попытку хайпануть на самом известном скандале в биографии спортсмена. В 2020 году Дзюба в итоге принес публичные извинения, его временно исключили из сборной и лишили капитанской повязки.
Эпатаж от стоматологии, который дошел до суда
В 2024 году тюменская стоматология «Ультра дент» решила, что лучший способ привлечь клиентов — продемонстрировать не профессионализм или технологии, а откровенный и двусмысленный эпатаж. И в 2025 году поплатилась за это судом и финансовыми потерями.
Клиника разместила в лифтах жилых домов рекламные листовки, на которых была изображена молодая девушка без передних зубов, которая указывает пальцем на свой рот. Крупный и броский слоган гласил: «Вставь мне». Мелким шрифтом ниже приводилась информация об услугах протезирования.
По задумке авторов, провокация должна была обеспечить запоминаемость. По факту же она вызвала волну возмущения среди горожан, которые сочли рекламу непристойной, оскорбительной и абсолютно неприемлемой для медицинской сферы.
Часть 7 статьи 24 федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» обязывает сопровождать рекламу предупреждением о необходимости консультации со специалистом и наличии противопоказаний.
Жалобы хлынули в антимонопольную службу. Антимонопольщики же усмотрели в рекламном сообщении нарушения требований закона о рекламе — одновременно и непристойные образы, и отсутствие обязательных предупреждений о противопоказаниях и необходимости консультации врача.
Служба признала объявления ненадлежащими и обязала клинику удалить их из мест размещения, а клинику и распространителя рекламы привлекли к административной ответственности.
В начале 2025 года «Ультра дент» попыталась оспорить решение через арбитражный суд, однако и он поддержал выводы УФАС окончательным решением. Стоматологию привлекли к административной ответственности.
Не обошлось без креативных скандалов и на международном рынке
За рубежом в уходящем году тоже прошло несколько ярких и вызвавших неоднозначные — а порой и крайне негативные — эмоции рекламных кампаний. Собрали пять самых интересных:
Lynx и слишком притягательные запахи
Бренд Lynx, который большинство стран знают как Axe, любит неоднозначные креативы. В 2025 году в рекламе своего спрея для тела он предложил ароматизировать все — не только ноги, но и другие части тела, даже интимные. И буквально показал, как это делать.
Аудитория в соцсетях и на YouTube осталась в недоумении. Кто-то считает, что «это так плохо, что даже хорошо», а кто-то пишет, что это «странно и мерзко» и «я больше никогда не куплю продукцию Lynx».
Coca Cola и Рождество с ИИ
Если раньше новогодняя реклама Coca Cola была едва ли не главным символом Нового года, то теперь она вызывает у аудитории негодование. И речь, конечно же, о новых креативах с использованием ИИ. В 2025 году бренд выпустил ролик с культовыми красными грузовиками, которым радуются ИИ-шные антропоморфные животные.
Аудитория в комментариях на YouTube назвала ролик «самой прибыльной рекламой в истории Pepsi» (ссылаясь на вечную конкуренцию и рекламную войну компаний) и «самым убедительным аргументом никогда не прикасаться к бренду».
McDonald’s и «ужасное» Рождество
По пути Coca Cola пошел и нидерландский McDonald’s, причем не просто повторил «успех», а превзошел. Бренд показал праздники как «самое ужасное время года», когда все ссорятся, не могут украсить дом, ходят по переполненным магазинам. Зрителям предлагают «спрятаться в McDonald’s до января», это должен быть их островок спокойствия. И вишенка на торте — рекламу сделали с ИИ.
Аудитория идею не оценила: ролик назвали «бездушным» и «разрушившим рождественское настроение», а главное — ставшим «каким-то образом хуже», чем у Coca Cola. McDonald’s удалил свой креатив и признал, что получил важный урок.
Swatch с расистской рекламой
Швейцарский производитель часов выпустил в Китае рекламные фотографии, на одной из которых модель-мужчина оттягивает уголки глаз.
Аудитория жест не оценила, увидев в нем высмеивание внешних черт азиатских народов. Возмущение в соцсетях оказалось таким мощным, что Swatch пришлось удалить креатив и принести извинения «за любую боль или недопонимание».
American Eagle с «нацистской пропагандой»
Лицом новой осенней коллекции одежды American Eagle стала актриса Сидни Суини (звезда «Эйфории»), и первый ролик с ней оказался очень успешным — акции компании взлетели на 18% за сутки. Один из следующих роликов тоже вызвал яркую реакцию аудитории, но уже негативную.
В нем бренд подчеркивает красоту актрисы фразой «У Сидни Суини отличные гены», который сменяется слоганом «У Сидни Суини отличные джинсы». Проблема в игре схоже звучащих слов — jeans (джинсы) и genes (гены). Сама Сидни в ролике сообщает, что гены передаются от родителей детям и определяют цвет волос, характер, цвет глаз, и произносит: «Мои джинсы — синие». В итоге часть зрителей обвинила American Eagle в «нацистской пропаганде» и восхвалении генетических особенностей актрисы с ее светлыми волосами и голубыми глазами.
Главный урок 2025 года прост: креатив без контекста — это бомба замедленного действия. Если бренд не умеет читать аудиторию и учитывать социальную повестку, его «смелый» ролик быстро превращается в кейс, в котором будут обсуждать ошибку, а не продукт.