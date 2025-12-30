Топ-6 самых скандальных реклам 2025 года

Закономерный финал — оба ролика бренд удалил. А сооснователь Pims в декабре 2025 года признал, что их публикация была ошибкой: команда недооценила общественный контекст и восприимчивость аудитории, а сам креатив оказался не только провокационным, но и не попал в ожидания и ценности потребителей.

Фонетический курьез китайского кроссовера FAW Bestune

Один из самых неожиданных рекламных креативов 2025 года случился у китайского автомобильного бренда, который официально презентовал на российском рынке свой крупный кроссовер. Но рекламная кампания автомобиля обернулась вирусной распространенностью по совсем другой причине: не из-за спорного сюжета, откровенного образа или слогана про табу-темы, а из-за фонетики.

В феврале 2025 года FAW запустил рекламу для Bestune T90 — автомобиля, позиционируемого как семейный кроссовер с современными характеристиками. В ролике закадровый голос говорит о том, что модель создана «для тех, кто открывает драйв для своей семьи». Но пользователи соцсетей обратили внимание на то, как звучит сам бренд. Из-за нечеткой озвучки слово Bestune многие восприняли как созвучное нецензурной брани в русском языке.

Представители компании заявили, что при правильном произношении слово Bestune не вызывает никаких непристойных ассоциаций и все дело в индивидуальном восприятии и желании «услышать то, чего нет». Но все же спустя неделю ротации рекламу переозвучили, чтобы устранить двусмысленность.

Как «Юрент» превратил символ города в повод для споров

Сервис аренды самокатов «МТС Юрент» в 2025 году вернулся к провокационным уличным кампаниям. В 2023 году они боролись с нарушением ПДД со слоганом «Бро, не будь петушком», что вызвало у СМИ вопрос — стоит ли использовать околотюремный сленг для рекламы. А в этом году появился персонаж «пддбир» на плакатах города Ярославля.

Его внешность отсылает к ярославскому медведю — официальному символу города, изображенному на гербе и хорошо знакомому местным жителям. Но не сам плакат вызвал недоумение у людей, а имя его героя. Пост в телеграм-канале «МТС Юрент» 17 июля вышел под заголовком «Ярославский пддбир».