Первый задокументированный случай ИИ-зависимости

В мае 2026 года итальянская служба по лечению зависимостей SerD зарегистрировала первый в стране случай поведенческой зависимости от ИИ-бота.

Пациентка — 20-летняя жительница Венеции. Она полностью заменила реальное окружение общением с нейросетью. Девушка перестала контактировать с людьми, все свои вопросы и переживания она адресовала только алгоритму.

Главврач венецианского SerD Лаура Суарди назвала этот случай «верхушкой айсберга». Она подчеркнула: для лечения подобных расстройств недостаточно просто ограничить доступ к гаджетам. Необходима работа психологов, психиатров и членов семьи пациента.

Профессор нейропсихиатрии Стефано Викари, комментируя ситуацию, сравнил зависимость от ИИ с другими уже известными формами зависимостей, от алкоголизма до игромании. У людей наблюдается то же навязчивое стремление вернуться к процессу, возбуждение и агрессия при ограничениях, привыкание и возникновение толерантности.