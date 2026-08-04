«Еще один ролик — и спать». Почему от ленты соцсетей так трудно оторватьсяИ какие скрытые алгоритмы вызывают у вас реальную зависимость
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Почему к дизайну соцсетей возникли вопросы
Претензии к соцсетям долгое время строились вокруг того, что именно в них публикуют. Дезинформация, травля, опасные сообщества, вредные советы, сексуальный контент, вербовка детей — все это было и остается объектом пристального внимания регуляторов, в то время как сервисы оправдываются: все это делают пользователи, а мы пытаемся модерировать миллиарды публикаций.
Однако в последние годы предмет спора изменился. Все больше людей задается вопросом: а почему соцсети в принципе стали такими незаменимыми платформами для общения и потребления контента, хорошего и вредоносного? И почему, однажды взяв за привычку листание ленты обновлений, вы начинаете испытывать настоящую ломку, оставшись надолго без выхода в интернет?
В 2026 году претензии стали предъявлять уже не к отдельным публикациям, а к архитектуре платформ.
Еврокомиссия начала разбирательства из-за затягивающего дизайна TikTok, а позднее предъявила аналогичные претензии Instagram* и Facebook* (запрещены и заблокированы в РФ, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской). Регулятора заинтересовали бесконечная лента, автоматический запуск роликов, частые уведомления и рекомендации, способные переводить человека в режим автоматического просмотра.
В середине июля европейский регулятор вынес решение обязать Meta* поменять дизайн своих платформ, убрав оттуда «вызывающие привыкание» элементы. Компанию обвинили в том, что она не учла риски возникновения зависимости и угрозы психическому и физическому здоровью пользователей, особенно несовершеннолетних и уязвимых взрослых.
Детям в контексте соцсетей в принципе начали уделять особенное внимание: беспокойство вызывает и то, кто может начать с ними общаться под видом ровесников, и то, как легко подобные платформы формируют привычку у молодых пользователей, еще не понимающих, почему стоит уделять больше внимания друзьям и учебе, а не играм и зависанию в соцетях.
Например, в Великобритании готовят законы, ограничивающие возраст регистрации в соцсетях 16 годами, а для подростков постарше предложили закрыть доступ в ночное время. В Австралии платформы уже обязали принимать меры, чтобы пользователи младше 16 лет не могли создавать и сохранять аккаунты. В Нью-Йорке с 25 января 2027 года соцсети не смогут без согласия родителей показывать детям ленты, сформированные по их поведению, и присылать им ночные уведомления.
Проблема чрезмерного увлечения социальными сетями существует, и ее уже признают в том числе на законодательном уровне. Понятно, что подобные ограничения будут пытаться обходить, однако сам факт их появления показывает, насколько серьезно власти оценивают возможные риски.
Как лента не дает остановиться
У книги есть последняя страница, у фильма — титры. В бесконечной ленте сигнал завершения убрали. Следующая публикация появляется перед глазами раньше, чем человек успевает решить, хочет ли он ее видеть.
Еще хуже обстоят дела с рилсами/сторис и клипами, особенно в режиме автопереключения. Пользователь не выбирает следующее видео и не нажимает кнопку: ролик уже начался. Чтобы остаться, не надо делать ничего. Чтобы уйти и прервать процесс, порой требуется не только смахнуть приложение или погасить экран устройства, но и применить силу воли.
Исследовательский проект ADDICT Института высших исследований в Вене провел исследование затягивающего дизайна соцсетей выделил 9 основных принципов и 29 функций, способных поддерживать компульсивное использование. Среди них:
- бесконечная прокрутка,
- автозапуск,
- push-уведомления, создающие искусственную срочность — подталкивающие немедленно открыть приложение или что-то сделать;
- переменное (прерывистое) подкрепление.
Интересная публикация попадается не после каждого движения пальцем, нравящиеся вам ролики перемежаются скучными или вовсе рекламой. Именно поэтому человек продолжает смахивать снова и снова, будто играет в лотерею в надежде выиграть топовый контент.
Психолог Анна Крючкова объясняет это через работу дофаминовой системы. Дофамин участвует не только в получении награды, но и в ее ожидании. Если в прошлый раз поиск принес что-то полезное или интересное, мозг запоминает сам процесс как перспективный. Соцсети постоянно поддерживают это предвкушение, но не дают расслабиться и сформировать устойчивость с бесконечными повышениями ставок: новый ролик или пост в рекомендациях может оказаться скучным, а может рассмешить, удивить или дать нужную информацию.
Свою роль играет и страх что-то упустить — FOMO.
Соцсети создают постоянный поток новостей о том, где и что происходит. Погружаясь в него, мы испытываем иллюзорное ощущение наполненности нашей жизни.
Что еще человек получает от соцсетей
Людей удерживают не только ролики и новости. Соцсети дают возможность управлять собственным образом, получать одобрение и общаться на более комфортной дистанции.
Причем последним нередко злоупотребляют.
Привлекательность социальных сетей объясняется несколькими причинами. И одна из них — ощущение безопасности и безнаказанности. Пользователь может оставлять агрессивные комментарии, травить и оскорблять других людей, не опасаясь немедленной ответной реакции, с которой он мог бы столкнуться при личном общении.
Людям с застенчивостью и неуверенностью в себе тоже бывает легче общаться через экран. По словам Анны Крючковой, виртуальный контакт снижает напряжение и создает ощущение эмоциональной связи, даже если отношения остаются поверхностными.
Вторая причина — возможность контролировать собственный образ. Человек демонстрирует только ту часть личности, которую хочет показать окружающим. Другие пользователи видят не его настоящего, а сконструированную версию — такого человека, каким он хотел бы казаться.
Лайки, комментарии и репосты показывают, насколько этот образ приняли окружающие. Крючкова указывает на в норме существующую у людей потребность в социальном одобрении и принадлежности к группе, которую эти реакции активно имитируют. Пользователь видит, что его заметили, поддержали или сочли значимым, и возвращается за новой реакцией.
Когда мы выкладываем какой-то пост в соцсетях и видим, что этим постом кто-то делится, когда мы видим лайки, комментарии, мы получаем подтверждение своих идей, своей значимости. Люди — стадные животные, так что психологически нам это очень важно. Мы чувствуем, что нас уважают, получаем социальную поддержку и одобрение. Здравствуйте, серотонин и окситоцин — гормоны радости и связи с себе подобными. Социальные поглаживания, даже виртуальные, дают их не меньше, чем физические объятия.
При этом в погоне за социальным одобрением многие впадают в другую ловушку: сравнения с несуществующим идеалом. Соцсеть показывает не повседневность человека, а отобранные достижения, удачные фотографии и результаты, подтвержденные счетчиками лайков и просмотров. Все это сильно искажает действительность и невольно включает людей в гонку за лайками, чтобы не продешевить на этой «ярмарке тщеславия».
Нам, как социальным животным, очень важно понимать, на каком уровне мы находимся в социальной иерархии. Кто-то, конечно, круче и выше, но кто-то и ниже. И это сравнение тоже дает нам гормоны удовольствия.
Как алгоритм превращает интерес в пузырь
Эти механизмы могут работать и в обратную сторону. Человек сильнее делит окружающих на своих и чужих, защищает близкое ему сообщество и агрессивнее реагирует на тех, кого считает угрозой. Так мы, сами того не осознавая, формируем себе информационный пузырь.
Рекомендательная система ориентируется не только на лайки и подписки. Она учитывает время просмотра, остановки, повторные включения, открытие комментариев, пересылки, поиск и скорость прокрутки. А еще — какие ролики мы проматываем, ставим негативные реакции, от кого отписываемся, на кого жалуемся или скрываем из ленты, говоря, что «мне не интересно».
Таким образом алгоритмы просчитывают вас, вычисляя вероятность действия и все больше подкручивая вашу ленту рекомендаций так, чтобы она вам нравилась, приносила спокойствие и удовольствие, а не стресс при столкновении с неприятным.
Несколько случайных действий, которые дают системе понять, что вам нравится и не нравится — и в следующий раз вы вообще не увидите пост друга, который до этого вас чем-то расстроил (по мнению самой платформы). А случайно оставленный на повторе ролик, когда вы отошли от экрана, даст платформе понять, что вам ужасно понравилось. И в следующий раз вы устанете от однообразных роликов на ту же тему, но все равно невольно посмотрите, давая системе новое подтверждение вашего интереса.
Злость и страх алгоритм тоже может принять за интерес. Если человек досматривает тревожный ролик и идет спорить в комментарии, система видит высокую вовлеченность. Но в среднем соцсети скорее стараются подсовывать пользователям рекомендации постов и блогеров, уже похожих на их интересы.
Алгоритмы социальных сетей подбирают контент, который нравится пользователю и соответствует его взглядам. Если человек проводит значительную часть времени в такой среде, он преимущественно видит мнения, с которыми заранее согласен. Постепенно может возникнуть иллюзия, что весь мир устроен именно так и большинство людей думает так же. В действительности пользователь оказывается внутри информационного пузыря и все сильнее отдаляется от адекватного восприятия окружающей реальности.
А что, собственно, считается зависимостью?
Ученые не считают зависимым каждого, кто долго смотрит ролики. Экранное время само по себе мало что доказывает. Человек может работать в соцсети, общаться с близкими или вести проект и сохранять контроль.
О проблемном использовании говорят, когда появляются последствия:
- человек не может сократить время в соцсетях;
- пренебрегает сном и делами;
- постоянно думает о том, не появились ли обновления в ленте, или открывает приложение компульсивно, чтобы заглушить неприятные эмоции и получить психологическую разрядку;
- конфликты при попытках ограничить время сидения в соцсетях со стороны близких;
- возвращение к прежнему поведению после попыток остановиться.
И механики платформ могут усиливать компульсивное поведение у части пользователей.
Кто рискует сильнее
Одна из частых причин залипания в соцсетях — прокрастинация, то есть попытка избежать неприятного дела или состояния. Человек знает, что ему надо написать отчет, сделать уборку или совершить сложный звонок. Мозг тратит силы на удержание этого напоминания о «фоновом долге» и сопротивление чувству вины, а телефон дает короткую передышку.
Телефон с соцсетями дает временную анестезию. Но долг никуда не исчезает, и напряжение продолжает накапливаться.
Похожим образом соцсети используются для регуляции и других негативных состояний. Человеку тревожно, скучно или он устал — и он тянется к телефону, чтобы получить быстрое облегчение. Получается цикл: напряжение, залипание, короткое затишье, новая тревога.
Многие при этом воспринимают соцсети как вполне легальный и полезный способ переключения внимания, чтобы «дать мозгу отдохнуть и перезагрузиться» или «чтобы взгляд не замыливался». Однако после сеанса «расслабления» в соцсетях вернуться к задаче бывает сложнее. Нерешенное дело осталось на месте, внимание уже устало от постоянного переключения, а на нейропсихологическом уровне вы сами не заметили, как попали в дофаминовую ловушку.
Есть такой модный термин «дофаминовая яма». Ее концепция не особо подтверждается исследованиями, но дефицит дофамина — это вполне себе научное явление. И здесь есть очень интересный момент. После того как у нас поднимается дофамин выше базового уровня, он неизбежно снижается ниже того же самого базового уровня. В этот момент у нас может возникать грусть, апатия, как когда мы возвращаемся из отпуска.
С соцсетями точно так же: пока вы смотрели, что в соцсетях появилось, постили, переписывались, ставили и получали лайки, читали комменты, все было классно. Вот вы откладываете ваш гаджет, чтобы вернуться к работе, и в этот момент вы чувствуете, как на вас накатывает волна утомления, апатии, грусти. И задачи, с которыми вам сейчас нужно справляться, например, по работе, кажутся гораздо более неприятными, гораздо более тяжелыми, гораздо более сложными и трудозатратными.
Еще один важный фактор риска — одиночество и нехватка живого общения. Самые активные и общительные пользователи соцсетей далеко не всегда могут также успешно и активно действовать в окружении реальных, а не виртуальных людей. Но при этом хотеть общения ничуть не меньше, чем экстраверты в режиме «душа компании».
С возрастом люди встречаются с друзьями все реже: сначала несколько раз в неделю, затем раз в неделю или месяц, а позднее им приходится согласовывать встречи за несколько недель. Социальные сети, куда перешла значительная часть современных взрослых, предлагают суррогат такого общения, доступный в любой момент. Человек — социальное существо, которому необходимо общаться, обмениваться мнениями и информацией. Именно поэтому социальные сети так быстро развивались в течение последних двадцати лет.
Так и получается, что, когда человеку не хватает общения, он будет искать его в цифровой среде. Чем сильнее ощущение одиночества, тем больше времени он может проводить в социальных сетях, а теперь еще и в диалогах с искусственным интеллектом, в котором психиатр видит намного больше рисков.
Я говорю именно о чат-ботах с умными, сильными и бесконечно быстро прогрессирующими моделями для общения, у которых есть настроенная создателями потребность нравиться пользователю, поддакивать, подстраиваться под него. Вот это настоящая беда, в сравнении с которой соцсети еще не так страшны.
Наконец, еще один фактор риска, который сейчас как раз пытаются исключить регуляторы в разных странах, это возраст. Подростки во всей этой истории намного уязвимее взрослых. Прежде всего потому, что сильнее зависят от оценки сверстников и чувствительнее к быстрому вознаграждению, а навыки саморегуляции у них еще только развиваются.
Российские исследователи изучили связь социального сравнения с проблемным использованием интернета у подростков и заметили связь сравнений внешности в соцсетях с неудовлетворенностью телом, сниженной самооценкой и нарушениями пищевого поведения.
Конечно, проблема не сводится к одному алгоритму или цифре в паспорте. На подростка влияют особенности личности, отношения со сверстниками, обстановка дома и уже существующие психологические трудности. Однако эксперты называют подростковый возраст одним из факторов риска для формирования нездорового отношения к соцсетям и зависимости от них.
Чем лучше ребенок социализирован и чем больше у него полноценного живого общения, тем меньше у него потребность постоянно находиться в социальных сетях.
Как ослабить влияние рекомендаций
Платформы предлагают таймеры, родительский контроль и настройки ленты. Но безопасный режим чаще не стоит по умолчанию: пользователю приходится самому искать способы ограничить контент и его влияние.
Британский регулятор Ofcom провел простой эксперимент, как предустановленные настройки влияют на выбор. Когда безопасный режим с меньшим количеством чувствительного контента не был выбран заранее, его включили 24% взрослых участников. Когда этот вариант стоял по умолчанию, его сохранили 42%.
Недостаточно просто добавить нужную кнопку. Важно, какой вариант сервис предлагает первым.
Так что единственный вариант вырваться из замкнутого круга полубессознательного потребления «рекомендаций алгоритмов» — взять дело в свои руки, не дожидаясь, пока платформы исправятся. Возможно, они действительно найдут способ сделать ваше общение с ними безопаснее и экологичнее. Но им выгоднее, если эта опция будет запрятана где-то в пользовательских настройках «по желанию», не мешая им увеличивать глубину погружения, привлекать трафик и подсовывать таргетированную рекламу.
Что реально может сделать пользователь:
- Отключить лишние уведомления и push. Для важных контактов оставьте альтернативный способ связи, а дергаться каждый раз, когда кто-то напишет что-то новое, — верный путь в цифровое рабство.
- Убрать приложения соцсетей с первого экрана. Это мало кого остановит, но по крайней мере разорвет психологическую связку «залезть в соцсети, едва разблокировав смартфон».
- Не брать телефон в постель*. Мало того, что это не полезно для зрения и сна, так в усталом состоянии у вас еще и притупляется критичность и сила воли, так что можно запросто «утонуть» в контенте, взбадривая засыпающий мозг каждым новым роликом и не отсекая, что на часах уже три часа ночи и пора бы остановиться.
Эти препятствия нужны, чтобы между импульсом и открытием соцсети снова появилось отдельное решение. Анна Крючкова советует: если вы знаете за собой, что волевым усилием остановиться не сможете, дополнительно предусмотреть внешний якорь — таймер или человека, который вовремя спокойно напомнит остановиться.
При этом ругать себя или другого за залипание бесполезно. Мозг гораздо лучше работает не на отрицательном подкреплении, которое вызывает только стресс и высасывает остатки силы воли, а на положительном, на поддержке и ощущении себя молодцом. Чем чаще вы будете осознавать за собой привычку, которая превращается в нездоровую, и хвалить за действия по ее прекращению, тем выше шансы начать двигаться в противоположную сторону.
Можно сказать себе: «Ага, это моя стратегия избегания». Вы уже заметили ее — и за это можно себя похвалить.
Выработайте себе ритуал на тот случай, когда вы заметили за собой, что «засиделись» в соцсетях. Психолог посоветовала также строить его не на злости, а на дофаминовом подкреплении:
Положите телефон экраном вниз и засеките 60 секунд. Встаньте, потянитесь, сделайте несколько движений корпусом и с шумом выдохните. Затем совершите одно микродействие, которое займет меньше минуты. Например, откройте ноутбук и напишите слово «начало».
Так вы создадите у себя ощущение завершенности — то, что никогда не получите в бесконечной ленте новостей.
С детьми полезнее обсуждать устройство сервисов, чем запрещать без объяснений. Расскажите им, почему после одного ролика появляется десяток похожих. Откуда берутся идеальные фотографии. Что на самом деле измеряет счетчик лайков.
Но если соцсети регулярно мешают сну, учебе, работе и отношениям, а сократить время не получается, одних настроек и родительского контроля уже мало. В таком случае стоит разбираться, какую потребность закрывает лента: помогает уйти от тревоги, одиночества, скуки или неприятных задач.