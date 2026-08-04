Почему к дизайну соцсетей возникли вопросы

Претензии к соцсетям долгое время строились вокруг того, что именно в них публикуют. Дезинформация, травля, опасные сообщества, вредные советы, сексуальный контент, вербовка детей — все это было и остается объектом пристального внимания регуляторов, в то время как сервисы оправдываются: все это делают пользователи, а мы пытаемся модерировать миллиарды публикаций.

Однако в последние годы предмет спора изменился. Все больше людей задается вопросом: а почему соцсети в принципе стали такими незаменимыми платформами для общения и потребления контента, хорошего и вредоносного? И почему, однажды взяв за привычку листание ленты обновлений, вы начинаете испытывать настоящую ломку, оставшись надолго без выхода в интернет?

В 2026 году претензии стали предъявлять уже не к отдельным публикациям, а к архитектуре платформ.

Еврокомиссия начала разбирательства из-за затягивающего дизайна TikTok, а позднее предъявила аналогичные претензии Instagram* и Facebook* (запрещены и заблокированы в РФ, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской). Регулятора заинтересовали бесконечная лента, автоматический запуск роликов, частые уведомления и рекомендации, способные переводить человека в режим автоматического просмотра.