Боты захватили Интернет, ИИ-апокалипсис отменяется, а очки Цукерберга оказались убийцей приватности. Главное из новостей о мире недалекого будушего
ПМЭФ «заполонили» роботы
Петербургский международный экономический форум в этом году начался почти как кастинг на очередной научно-фантастический фильм. Гостей у «Экспофорума» встречали не только делегаты с бейджами, но и роботы: балерина с красной сумкой, андроид в деловом костюме и другие гуманоиды, которые охотно махали руками, позировали и перетягивали на себя внимание камер.
Но за этой ярмаркой техно-экзотики была и более прикладная часть.
Калужская область привезла робота «Айнет»: он распознаёт объекты, может перемещать грузы и проводить инструктажи по технике безопасности. Московская область показала роботизированную руку, ИИ-зеркало для профориентации и гуманоидов МФТИ. На «Территории инноваций» заявили робота-полицейского, робота-садовода, модульного робота-упаковщика и подводного робота с ИИ-зрением.
То есть роботы на ПМЭФ делают главное форумное дело — собирают вокруг себя толпу. Но если раньше будущее на таких площадках обсуждали в панельных сессиях, теперь оно само ходит по коридорам, танцует, машет рукой и становится одним из главных ньюсмейкеров.
В России появится национальный ИИ-ассистент. Его создадут на базе «Госуслуг»
По словам главы Минцифры Максута Шадаева, власти обсуждают возможность сделать цифрового ассистента, который «законодательно получит право взаимодействовать со всеми экосистемами». То есть, теоретически, такой помощник сможет работать везде — независимо от того, какой банк, маркетплейс или сервис вы используете.
Пока же ассистент будет решать простые бытовые задачи: записать ко врачу, уточнить информацию о доставке, разобраться с госуслугами. Прототип уже в разработке.
Опасаться, что национальный ИИ-ассистент станет безальтернативным, при этом не приходится. Шадаев сам подчеркнул, что рынок ИИ-помощников останется конкурентным.
Путин призвал создавать в России свои цифровые платформы, чтобы не оказаться на периферии
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что удобные зарубежные цифровые сервисы могут создавать иллюзию комфорта, но в итоге приводят к зависимости страны.
Перед Россией и другими государствами, по словам президента, стоит вопрос исторического выбора: либо создавать собственные цифровые платформы, либо превратиться в «цифровую периферию». Россия будет укреплять свою критическую инфраструктуру — это вопрос национальной безопасности.
Глобальное лидерство, подчеркнул Путин, напрямую зависит от способности страны обеспечить себе технологический суверенитет. Гонка в этой сфере уже развернулась и набирает обороты.
MAX исчез из AppStore
Разрабатывать собственные цифровые приложения и решения, безусловно, надо, но есть нюанс: пока россияне еще ходят с западными смартфонами, они остаются зависимы от решений владельцев инфраструктуры для них. Вот и российский национальный мессенджер Max пал жертвой санкций: 3 июня его удалили из AppStore, толком не объяснив, за что и на каких основаниях.
**У тех владельцев айфонов, которые уже успели установить себе Max, приложение продолжит работать. Но с нюансами: без возможности обновить и без уведомления о новых сообщениях. **
Пока об ответных санкциях и блокировках Apple речи не идет. Эксперты считают, что компанию могут оштрафовать за такие фокусы, а VK уже ведет переговоры о возвращении Max в маркетплейс приложений.
В умных очках Meta* нашли шпионскую функцию
Журналисты Wired нашли в коде приложения Meta AI* (компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ) функцию NameTag (или Connections), которая позволяет умным очкам компании сканировать лица прохожих. По сути, она просто уничтожает идею приватности, не спрашивая никого.
Работает просто: очки в фоновом режиме фотографируют людей вокруг, обрезают лица и отправляют на серверы Meta. Вы даже не узнаете, что попали в базу — ни предупреждения, ни согласия. Компания собирает биометрические досье на всех, кто оказался рядом с владельцем очков.
Функция пока не активна, но код уже есть в последней версии приложения. Активировать могут в любой момент.
Забавно, что Meta уже наказывали за такое. В 2024 году компания Цукерберга заплатила $ 2 млрд долларов и публично пообещала удалить базу биометрических профилей… миллиарда людей. Тогда шумиха утихла, и вот — спустя время — Meta снова за старое.
Теперь официально: ботов в Интернете стало больше, чем людей
Интернет окончательно перешел точку невозврата и оказался захвачен роботами. По данным Cloudflare Radar, на автоматизированный трафик сейчас приходится 57% всех запросов, на людей же — только 43%.
«Теория мертвого интернета» долгие годы считалась конспирологией — идеей о том, что Сеть постепенно заполняется ботами. Теперь это не теория, а статистика. Даже глава Cloudflare Мэтью Принс признал: это случилось быстрее, чем он предполагал. Он прогнозировал перелом только к концу 2027 года.
Почему так резко? Раньше боты накручивали просмотры, а поисковые роботы индексировали сайты. Сейчас на сцену вышли ИИ-агенты — они ходят по сайтам вместо вас. Пока живой человек зайдет на пять сайтов перед покупкой, его цифровой помощник посетит пять тысяч.
При этом возросший трафик совсем не радует владельцев сайтов, ведь боты не кликают по рекламе. Вся старая экономика интернета рушится, издатели жалуются на обвал доходов. В Cloudflare уже предлагают выход: брать с ботов плату за доступ к контенту, а людям оставить интернет бесплатным. Учитывая, что трафик от ИИ растет в восемь раз быстрее человеческого, это вопрос выживания для всего веба.
В США начали подумывать о запрете частной 3D-печати после нескольких громких случаев, когда возможности этой технологии использовали в преступных целях. В Калифорнии приняли законопроект, который фактически может запретить продажу 3D-принтеров, если на устройстве можно распечатать огнестрельное оружие. А распечатать можно почти на любом, если не целиком, то по отдельным деталям.
По задумке законодателей, производители принтеров должны встроить в них нейросеть (а перед этим придумать ее), которая будет анализировать чертежи перед печатью. Если ИИ решит, что вы хотите сделать пистолет, — выдаст отказ.
Проблема в том, что такие системы стоят безумных денег и интегрируются только в дорогие промышленные принтеры. В домашний печатный станок их никто ставить не будет — слишком дорого. Да и бессмысленно, потому что региональные ограничения легко обходятся.
Поводом для паники стало громкое убийство гендиректора United Healthcare Брайана Томпсона. Предположительно, стрелок Луиджи Манджоне распечатал свой пистолет на обычном 3D-принтере.
В России поместили ИИ в квантовый криптоанклав. Зачем?
Новость, которая «надела все лучшее сразу». Тут вам и ИИ, и крипто, и квантовые технологии. Очень интересно, ничего не понятно, но очень про Будущее.
Технологию, которая звучит как сюжет для киберпанка, представили на ПМЭФ-2026. Пилотный проект «Квантовый криптоанклав» запустили Т1, ВТБ и РЖД. Речь про систему, которая позволяет обучать искусственный интеллект на данных нескольких компаний, при этом никто никому не раскрывает свои секреты.
Как это работает? Данные шифруются с помощью квантовых ключей, которые генерируются автоматически и передаются по специальной оптоволоконной линии от РЖД. Перехватить их невозможно — законы физики не позволяют. Обработкой занимается комплекс «Эвирис» от Т1: он объединяет информацию разных участников, но никто не видит чужих исходников. Ноу-хау уже опробовали на реальных задачах.
Зачем это нужно? Во-первых, квантовые компьютеры (которые смогут взломать современное шифрование) — вопрос ближайших 15 лет. Нужно готовиться уже сейчас. Во-вторых, такая схема ускоряет создание ИИ-моделей: компании тратят меньше времени на согласование обмена данными.
ChatGPT научился «сновидениям» — и теперь он вас правда запомнит
OpenAI внедрила новую систему памяти для ChatGPT под названием Dreaming V3. Теперь нейросеть автоматически запоминает важные детали о вас из обычного разговора — не нужно вручную командовать «запомни, что у меня аллергия на орехи» или «я работаю с кодом».
Старая система, напомним, работала топорно: вы давали четкую команду, ChatGPT сохранял факт в список, информация устаревала, и через пару месяцев бот начинал диалог с вами как будто заново. Промежуточная версия Dreaming V0 (апрель 2025) научилась сама выцеплять факты из диалогов, но оставалась «дополнением» к ручным воспоминаниям.
Новая архитектура — это полноценный синтез всей истории ваших разговоров. Цифры впечатляют: способность удерживать полезный контекст выросла с 41,5% до 82,8%. Следование вашим предпочтениям — с 31,4% до 71,3%. А главное — система научилась учитывать время. Например, если вы планировали отпуск с чат-ботом в январе, ChatGPT больше не думает, что до сих пор где-то путешествуете. Раньше этот показатель был 9,4% — теперь 75,1%.
Для бесплатных пользователей затраты на память снизили в пять раз. Добавили прозрачный интерфейс: можно посмотреть, что именно ChatGPT о вас знает, отредактировать или удалить. Обновление уже доступно подписчикам Plus и Pro в США, в ближайшие недели — в других странах, затем доберется до бесплатного тарифа. Шаг к настоящему персональному ИИ-ассистенту, который вас действительно помнит.
Правда, вопрос, хотите ли вы, чтобы он помнил о вас ТАК много.
Глава OpenAI отменил прогнозы на ИИ-апокалипсис
CEO OpenAI Сэм Альтман неожиданно признал: он ошибался насчет ИИ-апокалипсиса на рынке труда. По его словам, искусственный интеллект гораздо меньше повлиял на занятость и сокращения, чем он ожидал.
Почему? Ответ оказался обидным для технологии, но лестным для человечества. Людям просто нравится работать с людьми. ИИ пока не может заменить ту самую «человеческую» составляющую в работе — доверие, эмпатию, живое общение. Клиенты и заказчики, как выяснилось, не горят желанием передавать все машинам.
Впрочем, Альтман тут же добавил ложку дегтя: риски для многих рабочих мест от ИИ все еще реальны. Так что расслабляться рано. Но сам факт, что главный технооптимист нашего времени признал: «Я рад, что ошибался» — уже новость. И, возможно, лучшая новость о будущем для тех, кого напрягает все это засилье ИИ и роботов в повестке.