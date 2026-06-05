Боты захватили Интернет, ИИ-апокалипсис отменяется, а очки Цукерберга оказались убийцей приватности. Главное из новостей о мире недалекого будушего

Петербургский международный экономический форум в этом году начался почти как кастинг на очередной научно-фантастический фильм. Гостей у «Экспофорума» встречали не только делегаты с бейджами, но и роботы: балерина с красной сумкой, андроид в деловом костюме и другие гуманоиды, которые охотно махали руками, позировали и перетягивали на себя внимание камер.

Но за этой ярмаркой техно-экзотики была и более прикладная часть.

Калужская область привезла робота «Айнет»: он распознаёт объекты, может перемещать грузы и проводить инструктажи по технике безопасности. Московская область показала роботизированную руку, ИИ-зеркало для профориентации и гуманоидов МФТИ. На «Территории инноваций» заявили робота-полицейского, робота-садовода, модульного робота-упаковщика и подводного робота с ИИ-зрением.