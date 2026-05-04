На летающем ховерборде к космическим роботам. Что из технологий «Звездных войн» стало реальностью, а что так и останется фантастикой

Термоядерные реакторы

В каноне упоминаются мощные гиперматериальные реакторы, питающие планетарное оружие. Это эквивалент «сверхплотной энергии», близкой по функции к термоядерной (но не идентичной ей).

Сама по себе термоядерная энергия остается священным граалем энергетики с середины XX века. Но сейчас, кажется, процесс ее изучения и строительства станций, способных использовать термоядерный синтез, вступает в решающий этап.

В эту область вбухиваются огромные деньги как раз потому, что потенциально термоядерная энергия может стать гораздо более чистой и эффективной заменой атомной, от которой отказываются во многих странах из-за опасений радиоактивного следа.

А новые источники энергии для человечества — это потенциально сильный буст к тому, чтобы технологии наконец вывели нас в космос не как робких исследователей, а как полноценных колонизаторов других миров.

Силовая броня

Силовая броня и экзоскелеты — еще одно перспективное технологическое направление на стыке с робототехникой и кибернетикой.

Они, в отличие от кибер-протезов, не требует изменять тела. Зато позволяют на равных конкурировать с сильными роботами — с экоскелетом поддержки позвоночника и механическими приводами на руки даже дряхлый дедушка может в одиночку вытянуть любую репку.

В «Звездных войнах» мы видим аналоги этой технологии в броне штурмовиков и особенно мандалорцев. Очевидно, что это не неповоротливые латные доспехи средневековых рыцарей, а продуманные системы с вентиляцией (иначе в них было бы невозможно ходить так долго), компенсацией мускульных усилий и усиливающими элементами, благодаря которым человек в броне действует и двигается как воин, а не как ребенок в трех зимних комбинезонах.