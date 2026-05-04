На летающем ховерборде к космическим роботам. Что из технологий «Звездных войн» стало реальностью, а что так и останется фантастикой
Бионические протезы
Когда Люку Скайуокеру отрубили руку, ему поставили механическую, которая выглядела и двигалась почти как настоящая, и позволяла ему драться на лайтсайберах (световых мечах) и использовать силу.
В 1970-х это казалось фантастикой — протезы того времени были по большей части чисто декоративными, не двигались и при всем старании производителей лишь отдаленно были похожи на живые конечности.
Сегодня бионические протезы — уже реальность, пусть доступная пока не всем из-за высокой стоимости таких разработок.
Современные механические руки способны двигать пальцами, считывая мельчайшие сигналы мышц и сухожилий, и даже более того — мозговые импульсы. А кто-то и вовсе вживляют в киберруки искусственный интеллект, который помогает управлению.
Любопытный факт: протез Arm System от американской компании DEKA получил второе официальное названия для продаж «Luke» — в честь Люка Скайуокера.
Голограммы
Помните сообщение принцессы Леи: «Помоги мне, Оби-Ван»? 3D-голограммы вместо видеозвонков были и остаются популярным способом изобразить мир далекого будущего в научной фантастике. На деле, конечно, такие звонки пока так и не получили массового распространения — это слишком дорогая и сложная технология для широкого внедрения.
Но хотя сейчас мы вполне привычно используем для созвонов Zoom и другие сервисы видеоконференций, сама идея не умерла, а трансформировалась.
Технология 3D-проекций уже давно работает, и есть как минимум одна сфера, где она полностью оправдывает и окупает себя: шоу-бизнес. На концертах звезд есть все условия, чтоб создать световую проекцию — правильно выставленный свет, ракурс, дым-машины и полотна позволяют удерживать фокус и делать голограмму действительно убедительной. Таким образом удается оживлять уже покойных артистов и делать коллаборации с живыми, но по каким-то причинам не могущими выступить на одной сцене.
Где вы могли видеть голограммы на выступлениях: - Премия «Грэмми» в 2006 году. На сцене появились трехмерные изображения участников виртуальной группы Gorillaz и певицы Мадонны.
- Концерт Black Eyed Peas в 2011 году. Американская группа соединила на сцене выступили двух живых артистов из оригинального состава и две голограммы с помощью технологии Musion Eye Liner.
- Фестиваль Coachella в 2012 году. Вместе с рэперами Snoop Dogg и Dr. Dre выступила голограмма Тупака Шакура, трагически погибшего в 1996 году.
- Концерт Виктора Цоя в 2012 году. Песни покойного артиста полностью исполнила его голограмма.
- Фестиваль Craze Fest в 2015 году. Рэпер Chief Keef не мог лично выступить из-за проблем с законом, поэтому на сцену вышла его голограмма.
- Billboard Music Awards в 2014 году. Цифровой двойник Майкла Джексона исполнил песню Slave to the Rhythm в сопровождении живых танцоров.
- Шоу ABBA Voyage в Лондоне с 2022 года. На сцене выступают виртуальные копии участников квартета ABBA, созданные на основе звездных образов 1979 года.
- Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» в парке «Зарядье» в 2024 году. В музыкальной программе вместо настоящих музыкантов выступили голограммы, а искусственный интеллект в режиме реального времени создавал видеоперформанс на концерте симфонического оркестра.
- Немецкий цирк Ронкалли полностью заменил животных на голограммы.
До левитирующих сообщений, как в фильме, пока далеко, но движение в эту сторону все же есть. Осталось только понять, зачем вам для общения требуется именно 3D-модель собеседника, а не его изображение на экране.
Лазерное оружие
Звезда Смерти, способная уничтожать планеты с помощью направленных лучей небывалой мощности, конечно, фантастика. Но землянам уже есть, что показать в качестве ее куда более скромным по масштабам прототипам.
Речь о лазерном оружии, которое разрабатывается и используется для борьбы с наземными летающими целями. В перспективе на эту технологию ставят как на часть противодроновой системы, а также как один из потенциальных способов защиты и нападения в космосе.
Например, американская военная компания Lockheed Martin разработала Layered Laser Defense — лазерную пушку, которая успешно сбивает дроны. ВМС США уже тестируют такое оружие на кораблях.
А в России на службу поставлены сразу два больших лазерных комплекса: «Пересвет» и «Задира». Они способны «ослеплять» спутники и разведывательные самолеты и даже сбивать БПЛА. Оба, по заявлениям Минобороны, используются в зоне СВО.
Впрочем, лазерные пушки для борьбы с дронами тоже успешно разрабатываются и в ближайшие годы войдут в системы ПВО. Несмотря на сложности технологии, перезарядки и в целом источника питания энергозатратных лазеров, это потенциально дешевле, чем тратить на оборону ракеты.
Дроиды и роботы
Аналоги R2-D2 и C-3PO пока не продаются в магазинах, если не считать многочисленную сувенирную продукцию по «Звездным войнам» всех форм и размеров.
Однако как таковые роботы, начиная от банальных пылесосов и кончая человекоподобными компаньонами, уже давно вошли в нашу жизнь.
Широко вируситься тема роботов начала после того, как Boston Dynamics создала человекоподобного робота Atlas и робота-пса Spot, которые могут бегать, прыгать, танцевать, драться, открывать двери и выполнять команды. Сейчас подобные разработки есть и в Китае, и в России, и в других странах.
Космические дроиды тоже уже не дела далекого будущего. Например, NASA с 2011 года использует гуманоидного робота Robonaut 2 (ласково — R2) на МКС для опасных работ. А Россия в 2019 году отправляла на МКС робота «Федора», который позиционировался как робот-спасатель.
Парящие транспортники
Помните первый эпизод, где юный Энакин Скайуокер участвует в гонках по пустыне Татуина на лендспидерах: парящих в воздухе байках, способных разгоняться до невиданных скоростей? Они еще не раз всплывали в других частях и сайд-проектах этой кинофраншизы.
Выглядит такой же фантастикой, как парящие скейты и летающие машины из «Назад в будущее». И, кстати, и то, и другое уже существует.
А в 2022 году компания Aerwins Technologies представила Xturismo — ховербайк, который выглядит как транспорт с Татуина. Он развивает скорость до 100 км/ч и способен парить в воздухе до 40 минут. Летает, правда, очень громко. Но для зрелищных гонок будущего это, пожалуй, даже плюс.
Что еще из технологий ЗВ может появиться в ближайшем будущем
Термоядерные реакторы
В каноне упоминаются мощные гиперматериальные реакторы, питающие планетарное оружие. Это эквивалент «сверхплотной энергии», близкой по функции к термоядерной (но не идентичной ей).
Сама по себе термоядерная энергия остается священным граалем энергетики с середины XX века. Но сейчас, кажется, процесс ее изучения и строительства станций, способных использовать термоядерный синтез, вступает в решающий этап.
В эту область вбухиваются огромные деньги как раз потому, что потенциально термоядерная энергия может стать гораздо более чистой и эффективной заменой атомной, от которой отказываются во многих странах из-за опасений радиоактивного следа.
А новые источники энергии для человечества — это потенциально сильный буст к тому, чтобы технологии наконец вывели нас в космос не как робких исследователей, а как полноценных колонизаторов других миров.
Силовая броня
Силовая броня и экзоскелеты — еще одно перспективное технологическое направление на стыке с робототехникой и кибернетикой.
Они, в отличие от кибер-протезов, не требует изменять тела. Зато позволяют на равных конкурировать с сильными роботами — с экоскелетом поддержки позвоночника и механическими приводами на руки даже дряхлый дедушка может в одиночку вытянуть любую репку.
В «Звездных войнах» мы видим аналоги этой технологии в броне штурмовиков и особенно мандалорцев. Очевидно, что это не неповоротливые латные доспехи средневековых рыцарей, а продуманные системы с вентиляцией (иначе в них было бы невозможно ходить так долго), компенсацией мускульных усилий и усиливающими элементами, благодаря которым человек в броне действует и двигается как воин, а не как ребенок в трех зимних комбинезонах.
Массового производства силовых броней пока нет, но отдельные прототипы уже разрабатываются. А вот экзоскелеты давно активно используются и на производстве, и в качестве части реабилитации при потере двигательных функций.
Например, в России один из самых масштабных проектов по производству экзоскелетов для работы реализует «Роснано».
А что так и останется фантастикой?
Световой меч
В основе концепции лайтсабера — идея клинка из чистой энергии, света, плазмы. По сути, лазерный резак, но строго ограниченный в своей длине и периодически ведущий себя как плотное вещество. При этом за счет высокой плотности и температуры он способен легко прорезать толстый слой металла, отбить пулю или отразить заряд бластера (еще одно популярное фантастическое оружие).
Звучит столь же волшебно, сколько и нереалистично. Как бы ни хотелось фанатам, но это чистая выдумка и магия. И вот почему:
- Свет не может «остановиться» на определенной длине — он будет лететь, пока не упрется во что-то.
- Если даже сделать меч из плазмы (а это четвертое состояние вещества, сверхгорячий газ), то температура будет такой, что рукоятка расплавится, а владелец просто сгорит.
- В космической саге не раскрывается механизм источника энергии для световых мечей, предполагается, что им служит сама Сила, к которой может воззвать только человек с чувствительностью к ней. Попытка преобразовать эту идею в нечто более материальное и доступное простым смертным столкнется с неумолимым фактом: оружие такого типа потребует колоссального количества энергии. Даже если вы крутой фехтовальщик, попробуйте попрыгать с мечом, от которого тянется толстый кабель к силовой установке.
- Физики из Гарварда и MIT пытаются «склеить» фотоны в молекулы. Но до оружия — как до Звезды Смерти пешком.
Сверхсветовая скорость (гипердрайв и червоточины).
Если бы космические саги снимались по законам реальной физики, то в процессе одного полета от планеты к планете герои ложились бы на годы в криосон, предварительно попрощавшиь со всеми близкими, потому что никогда их больше не увидят. Либо к цели долетали бы их внуки. На экране это смотрелось бы очень скучно и грустно.
Поэтому любимое допущение авторов экшена в космосе — что в будущем изобретут сверхсветовые двигатели, способные мгновенно преодолевать сотни световых лет за один «прыжок». Либо способ как-то «срезать путь», прыгнув из пространства знакомого нам космоса на какой-то подплан Вселенной — гиперпространство или червоточину, которые соединяют разные точки пространства кратчайшим путем, игнорируя привычный ход времени, физику и математику.
Увы, скорее всего, жить в эту пору прекрасную нам точно не доведется. Да и ваши правнуки не факт, что увидят такое чудо.
Согласно теории относительности Эйнштейна, объект с массой не может разогнаться до скорости света. Когда он приближается к ней, его масса стремится к бесконечности, а время — к нулю. Ни один корабль этого не выдержит.
Теоретически можно использовать «кротовые норы» (тоннели в пространстве-времени), но это пока из области чистой математики и той же фантастики. Реальных доказательств, что пространство может вести себя подобным образом, а живое существо в каком угодно корабле способно пройти через такую червоточину, остаться в живых и не потеряться черт знает где, так и нет.
Зрелищные битвы в космосе
«Звездные войны» надолго поселили в голове зрителей устойчивый миф, который еще не раз появлялся на больших и малых экранах. Звучит этот миф так: в космических битвах будет много экшена, взрывов, бабахов и пиу-пиу. В «Звездных войнах» взрывы кораблей грохочут, лазеры свистят, а истребители с ревом обгоняют друг друга.
На деле же, как известно, звук в вакууме не распространяется. А космос вне планетарных атмосфер — это самый что ни на есть чистый вакуум.
Также в вакууме не может образоваться эффектный огненный шар, как во время взрыва планет или Звезды Смерти. Для горения нужен кислород.
Так что, если нас когда-нибудь и ждут звездные войны, проходить они будут совсем не зрелищно. Молча полетали, быстро постреляли, пораженные корабли с беззвучным быстро затухающим хлопком разлетаются на осколки и деформируются, превращаясь в космический мусор. И никто не услышит криков.
Сила
В 2015 году ученые из ЦЕРН пошутили, что обнаружили «силу» в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере. Для справки: физике известны четыре вида фундаментальных взаимодействий: слабое, сильное, электромагнитное и гравитационное. Но, по утверждениям ученых, при работе улучшенным Большим адронным коллайдером на 13 тераэлектронвольт и обнаружили существование пятого вида.
Увы, это оказался лишь розыгрыш к первому апреля. Авторы даже не стремились скрыть «уши», растущие из «Звездных войн», и зашили в свою новость пасхалки для фанатов.
«Очень впечатляет результат этот», — сообщил один из докладчиков организации в духе мастера Йоды. Среди исследователей, фигурировавших в новостии, затесались также Бен Кеноби (учитель Оби-Ван) и Дейв Вейдер (Дарт Вейдер).
На деле доказать существование таинственных мидихлориан, придуманных Джорджем Лукасом, пока ни у кого не получилось. И, возможно, к лучшему. Не уверены, что вам хотелось бы жить в мире, где ваш сосед может задушить вас психокинезом, потому что у него есть чувствительность к таинственной Силе, а у вас нет.
Иногда лучше, чтобы выдумка оставалась выдумкой.